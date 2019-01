Hausse du trafic pour les grands navires au port d'Abidjan

"Cette croissance s'explique par le dynamisme de l'économie nationale dont le taux de croissance de 7,7% en 2018 a des répercussions au niveau des activités portuaires" a souligné auprès de l'AFP M. Sié, annonçant l'inauguration en février d'une importante installation pour doper cette croissance.

Le trafic vers les pays de l'hinterland, dépourvus de façade maritime (Burkina Faso, Mali, Niger..) et dont les marchandises transitent par le Port Autonome d'Abidjan (PAA), a connu de son côté une "baisse importante, liée aux économies de ces pays" en 2018, alors que le trafic avait progressé de 3% en 2017.

Le PAA a entamé depuis 2015 des travaux de développement et de modernisation. La passe d'entrée du canal de Vridi (terminé en 1950) qui mène de la mer au port va être approfondie. Les travaux du canal de Vridi devraient être inaugurés à la mi-février prochaine, pour relancer le trafic de transbordement en baisse. Le PAA n'étant pas en mesure d'accueillir les grands navires.

"Après cette inauguration, le PAA accueillera en 2019 les plus grands navires de 348 mètres contre 250 mètres actuellement", s'est félicité M. Sié.

Un deuxième terminal capable d'accueillir les plus grands porte-conteneurs, pour un coût global de 1.000 milliards de francs CFA (1,52 milliard d'euros) est en construction.

La Banque mondiale avait appelé les autorités ivoiriennes à investir pour "abaisser les coûts de transport", soulignant le besoin d'améliorer la performance des ports ivoiriens.

Comparé au Ghana, le coût d'un conteneur transitant par le port d'Abidjan est 59% plus élevé à l’export et 44% plus élevé à l'import, pointait du doigt la Banque mondiale, qui estimait que le port souffrait d'un "manque de concurrence dans l'exploitation de ses terminaux".