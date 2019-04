Des étudiants à nouveau dans la rue malgré un fort dispositif policier

La police restreint de plus en plus la liberté d'action des manifestants, sauf le vendredi, jour de repos hebdomadaire en Algérie et de mobilisations monstres depuis près de deux mois.

Le mardi précédent, les policiers avaient, pour la première fois depuis le début du mouvement, tenté de disperser une manifestation d'étudiants, ne se contentant pas de l'encadrer.

"Libérez l'Algérie!", "Le peuple veut qu'ils partent tous", clament les étudiants à l'adresse des dirigeants algériens, issus de l'appareil mis en place par le président Abdelaziz Bouteflika dont la contestation a obtenu la démission.

Depuis la rentrée des vacances universitaires, début avril, des mouvements de grève ont débuté dans plusieurs campus.

Les étudiants de plus d'une dizaine d'universités ont indiqué à l'AFP que leur établissement était en grève, reconductible chaque fin de semaine, afin d'exiger le départ de l'ensemble du "système" au pouvoir.

"On termine ce qu'on a commencé", lance Linda, 20 ans, étudiante en télécommunications dans la principale université d'Alger, l'USTHB, présente dans le cortège mardi.

"Nous sommes en grève illimitée à l'USTHB jusqu'à ce que tout le +système+ dégage, à commencer par (le président par intérim, Abdelkader) Bensalah et (le Premier ministre Noureddine) Bedoui qui nous ramènent les policiers pour nous empêcher de manifester, alors que nous sommes pacifistes", précise-t-elle.

"Nous allons marcher jusqu'à la mise en place d'une période de transition dirigée par des personnalités propres", c'est à dire n'ayant pas participé au régime d'Abdelaziz Bouteflika, renchérit Mira Laifa, 20 ans, étudiante en médecine.

"Les étudiants algériens veulent un gouvernement de transition", peut-on lire sur une banderole.

Le président par intérim Abdelkader Bensalah a annoncé l'organisation d'un scrutin présidentiel le 4 juillet pour élire un successeur à Abdelaziz Bouteflika, qui a démissionné le 2 avril sous la pression conjuguée de l'armée et de la rue.

Pour les contestataires algériens, le maintien à la tête de l'Etat des structures et personnalités issues du "système" mis en place par M. Bouteflika durant les 20 ans qu'il a passés au pouvoir ne permettent pas de garantir un scrutin libre et équitable.