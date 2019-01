Un élu républicain s'étonne que "suprémaciste blanc" soit perçu comme offensant

"Nationaliste blanc, suprémaciste blanc, civilisation occidentale. Depuis quand ce langage est-il devenu offensant?", s'est interrogé Steve King, élu neuf fois de suite au Congrès américain, la dernière fois en novembre 2018.

"Pourquoi me suis-je assis dans des salles de classe où l'on m'a appris la valeur de notre histoire et de notre civilisation?", a poursuivi cet élu de l'IOwa dans un entretien au New York Times.

Adepte d'une rhétorique encore plus décomplexée sur tous les sujets touchant à l'immigration et aux minorités, chaud partisan de l'édification d'un mur à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, Steve King est connu pour ses déclarations polémiques.

Il a notamment affirmé que quasiment tous les enfants migrants étaient des passeurs de drogue ou proposé que les migrants soient sélectionnés comme des chiens de chasse.

Quelques heures après la publication de l'article et une vague de critiques, M. King a tenu à préciser sa position dans une déclaration postée sur son compte Twitter.

"Je veux être clair sur un point: je rejette ces étiquettes et l'idéologie maléfique qui les définit", a-t-il écrit au sujet des termes "nationalistes blancs" et "suprémacistes blancs".

"Au-delà", a-t-il poursuivi, "je condamne toute personne qui soutient cette idéologie maléfique et fanatique, laquelle s'est traduite, dans sa version la plus extrême, par le meurtre systématique de six millions de juifs innocents".

Il s'est néanmoins défini comme un "nationaliste", tout en précisant que "la question n'était pas l'origine ethnique".

Avec AFP