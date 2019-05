Vote d'une réforme permettant au président de se représenter en 2020 et 2025

Il a 20 ans, et c’est sa première exposition. L'artiste togolais Atisso Goha sculpte sur bois. Il présente son travail lors de son exposition à Lomé "Les Totems d’Atisso".

L'exposition présente une vingtaine d'oeuvres dont la plus haute - le Guerrier - mesure 2 m 50 !

De la sagesse du vieux, au couple souriant, en passant par la fidélité, la complicité, la famille et l’éducation, ce jeune artiste togolais de 20 ans sculpte la vie au quotidien.

"A travers mes œuvres, je montre la vie quotidienne. Ce que je vois dans le monde et qui n’est pas bon, je veux le dire", confie-t-il à VOA Afrique.

"La jeunesse est en train de perdre espoir, c’est pourquoi je véhicule des messages à travers mes œuvres. Je veux que les gens voient ce que je fais de loin. Quand je suis devant les petits bois, je ne ressens pas vraiment ce que je veux faire, mais devant les grands bois, ils me dirigent ».

"Les Totems d’Atisso" sont en exposition du 12 avril au 12 mai 2019 à la galerie d’art contemporain Négrillis à Lomé. Le gigantisme des œuvres séduit beaucoup de visiteurs.

Joël Kouassi Ekéchi, amateur d’art, est en admiration devant les sculptures d’Atisso :​ "Je vois un peu nos ancêtres à travers ces œuvres. C’est un jeune homme qui a beaucoup de talent. Il fait un travail impeccable qui m’a beaucoup parlé. Surtout il fait du recyclage. Des trucs qui sont à jeter, lui, il prend ça pour fabriquer des choses qui sont vraiment extraordinaires".





Atisso Goha est aussi respectueux de l'environnement et intègre dans son travail des objets qu'il "recycle" : "On doit prendre soin de notre nature, pour éviter certaines maladies. Quand l’environnement n’est pas propre, ça peut amener beaucoup de maladies. Et pour moi, je dois ramasser les choses qui peuvent amener des maladies. C’est pourquoi j’utilise les boites de conserve pour pouvoir rendre notre cadre de vie propre".

La galerie Négrillis espère qu'Atisso Goha, comme d'autres jeunes artistes togolais, pourra aussi exposer ses oeuvres à l'étranger.



Selon Lina Gbédéma-Kogbé, responsable de la galerie Négrillis, ​"on a tellement d’artistes qui sont méconnus mais qui sont talentueux".

"Même Atisso, il n’est pas connu à l’international mais ses œuvres, ce sont des chefs d’œuvres que vous ne verrez pas ailleurs", poursuit-elle.

"Alors pourquoi ne pas aider ces jeunes à se perfectionner et pousser ces jeunes Togolais à aller eux aussi en Occident, et prouver que les artistes d’ici sont mieux que ceux qui sont là-bas et qui exposent", conclut-elle.

Atisso Goha a commencé à sculpter quand il était encore sur les bancs de l’école. Aujourd’hui artiste accompli, avec 8 années d’expérience, Atisso rêve aussi grand que la taille de ses œuvres.

Il se voit exposer dans de grandes galeries en Occident. Mais pour y parvenir, il ne cache pas sa détermination de continuer à se former et se perfectionner.