Réunion à Abuja pour trouver une réponse à la crise humanitaire

La crise humanitaire dans la région du lac Tchad est l’une des plus graves au monde et les besoins humanitaires sont estimés à 848 millions de dollars.

La région du bassin du Lac Tchad est régulièrement la cible d’attaques sanglantes de Boko Haram depuis 2009.

Dans le nord-est du Nigéria, dans la région du Diffa au Niger, dans le nord du Cameroun et dans l’est du Tchad, des millions de personnes ont été contraintes de fuir leurs villages. D’autres ont été victimes des massacres, de malnutrition et de maladies.

Djibril Bintou est inspectrice générale des services au ministère de l’Action humanitaire et de gestion des catastrophes du Niger.

Au Nigeria, les Nations unies estiment qu’il y a plus de 7 millions de déplacés dans les États de Borno, Adamawa et Yobé. Plus d’un million de Nigérians ont fui leur pays pour échapper à la violence et se sont réfugiés dans les pays voisins.

Parmi ces pays, le Tchad qui continue à enregistrer de nouveaux arrivants, selon son ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Mahamat Abali Salas, parle de la nécessité d’une synergie d’action pour résoudre la crise.

Pour faire face à la crise, le gouvernement du Nigéria, les Nations unies et des partenaires sont réunis à Abuja.

L'objectif, lancer conjointement la stratégie de réponse humanitaire pour 2019-2021 et le plan de réponse régional pour les réfugiés 2019-2020.

C’est au Nigéria, en 2002, que le groupe militant islamique Boko Haram est apparu, revendiquant l’instauration d’un califat dans le nord du pays.

Les combattants de Boko Haram sont à l’origine de nombreuses attaques terroristes ayant déjà engendré la mort de plus de 20 000 personnes et des déplacements massifs de populations.