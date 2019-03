Nouvelle tuerie au Mali : à qui la faute ?

No media source currently available

Le gouvernement malien a prononcé hier la dissolution d'une milice de chasseurs dogons et limogé les chefs de l'armée, au lendemain du massacre de plus d’une centaine de Peuls. La tuerie a eu lieu dans le village d'Ogossagou, dans le centre du pays. Certaines images sont tellement brutales que nous avons décidé de ne pas les diffuser. Il s’agit de l'attaque la plus meurtrière qu'ait connue le Mali depuis au moins six ans. Pour une analyse, nous recevons la chercheure Niagalé Bagayoko, docteur en sciences politiques et spécialiste du Mali. Elle nous rejoint via Skype de Séoul, la capitale sud-coréenne.