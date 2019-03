Les ministres d'Afrique centrale veulent accélérer l'intégration numérique

La déclaration de Kintele, la petite commune du nord de Brazzaville qui a abrité cette rencontre, est le résumé du plan consensuel de déploiement des infrastructures numériques.

Les pays d'Afrique centrale s'accordent à mutualiser leurs efforts dans le domaine des communications électroniques.

"Ce programme, concernant les infrastructures dans nos pays et surtout faire en sorte qu'il y ait des interconnexions entre les pays pour que les projets dans le développement numérique renforce l'intégration sous-régional", a indiqué Hervé Ngoua Mendeng, un expert Gabonais.

Le Congo-Brazzaville a déjà construit plus de 4.000 kilomètres de fibres optiques déployés, pour mailler l'ensemble du territoire en réseau très haut débit.

"Aujourd'hui, nous avons déjà construit de Kinshasa à Moanda, 600 Km de fibres, et de Kinshasa à Kasumbalesa, 3800 Km. Nous sommes à l'attente d'un financement de la Banque mondiale pour continuer la troisème phase de construction de ces infrastructures vers l'Est du pays, et vous savez que la RDC est un pays-continent", a indiqué le ministre de l'Economie numérique, Emery Okondji Ndjovu,

La réunion de Kintele appelle les pays de la sous-région à s'engager davantage dans l'intégration. Léon Juste Ibombo, ministre congolais des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique estime même que le temps de l'action est arrivé.

"Il ne nous reste plus qu'à nous mettre à l'ouvrage pour faire de notre zone communautaire, une zone intégrée, interconnectée et dynamique, ce pour matérialiser l'ambition exprimée par nos chefs d'Etat et de gouvernement à N'Djamena, il y a déjà quelques années".

Il revient aux chefs d'Etat de prendre la mesure de la déclaration de Kintele.