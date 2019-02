Rencontre de Tshisekedi et Sassou N'guesso à Brazzaville

Malgré le soleil accablant et une sécurité renforcée autour des installations aéroportuaires, un demi millier de personnes ont pu s'amasser au pavillon présidentiel de l'aéroport international Maya Maya de Brazzaville pour accueillir Félix Tshisekedi, le nouveau président de la RDC.

Nombreux sont les ressortissants de la RDC qui sont venus manifester la joie à leur président qui confie à VOA Afrique: "Nous avons reçu le président Félix Tshisekedi Fatshi qui vient nous réconforter, car on était impatient, on attendait ce mouvement. Nous avons la foi que sa démarche est bonne : c'est derrière la maison. Il est allé loin, a tourné et est revenu derrière la maison. Donc, cela ne nous a pas déçus."

Un autre ressortissant de la RDC témoigne : "Les structures qui gouvernent, faisant partie du pays, doivent être renouvelées. Il doit y avoir un changement d'hommes pour le progrès".

"Nous sommes venus voir notre président démocratiquement élu, avec passation de pouvoirs sans difficultés. Nous allons l'accompagner et l'aider avec tout. Comme le papa avait laissé un mot d'ordre : le peuple d'abord avant toute chose", ajoute-t-il.

Après la cérémonie officielle marquée par l'exécution des hymnes nationales, Félix Tshisekedi, accompagné de son homologue Denis Sassou N'Guesso, a pris un bain de foule sur quelque 300 mètres, à la sortie de l'aéroport.

Dans la soirée, les deux chefs d'Etat ont eu un tête-à-tête sur divers sujets, mais dont la teneur n'a pas révélée la nuit dernière.

Un communiqué, sanctionnant ces discussions sera publiée avant le retour du président Tshisekedi avant midi à Kinshasa.