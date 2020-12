Le 4e mandat et une femme cheffe de gouvernement ont marqué l'actualité au Togo

La 6ème édition de la foire des cadeaux s’est tenue à Lomé, du 18 au 20 décembre 2020. Une des rares fêtes foraines à se tenir au Togo en cette fin d’année, à cause des restrictions imposées par la pandémie de Covid-19.

A l’entrée du site de la foire aux cadeaux, une décoration annonce un évènement en couleur. Il s’agit d’un photo-call fait de fleurs naturelles, agrémenté d’une balançoire. Une fois la grande porte de la salle où se tient l’évènement poussée, de jolis tableaux d’art vous émerveillent à l’instar du portrait grandeur nature de l’international togolais de football, Emmanuel Adébayor Shéyi, peint avec un stylo noir.

Produits vestimentaires, cosmétiques, alimentaires, des jouets, des fleurs, des meubles, des bouquins… Toutes les idées cadeau regroupées en un seul lieu. Telle est la vision de Déladem Sodatonou, directrice de Anaïs concept en initiant la foire aux cadeaux.

"A la veille des fêtes, les clients nous appellent pour nous demander quoi offrir, donc on essaie de nous promener de site en site, pour rassembler en fait les cadeaux que les clients désirent. Finalement, on s’est dit pourquoi ne pas mettre tous ces gens-là sur un même site et que le client se déplace lui-même", confie-t-elle.

La pandémie de Covid-19 n’a pas eu raison de la foire aux cadeaux. Au contraire, avec son lot de mauvaises nouvelles, le coronavirus souligne l'impératif d’offrir des cadeaux aux proches même si le contexte n’est pas aussi festif.

"Malgré le Covid, on peut quand même fêter Noël. Il y a beaucoup de choses à peu près à tous les prix, donc on n’a pas besoin d’avoir beaucoup d’argent pour pouvoir offrir des cadeaux. On peut se faire plaisir et offrir de belles choses", explique la directrice.

Pour cette édition, Anaïs concept a limité le nombre de participants avec une cinquantaine d’exposants, des articles aussi divers que variés. Un stand assez particulier attire notre attention, celui de MIREV Librairie qui propose des livres.

"Offrir un livre comme cadeau, c'est très important. En fait, la lecture est très précieuse pour corriger notre langage et pour nous instruire aussi. A cette foire, nous proposons des livres comme cadeaux pour enfants, pour adultes et pour toute sorte de personne", souligne Carole Ahiakou, ambassadrice de MIREV Librairie.​

Tous ces cadeaux se retrouveront au pied du sapin pour une Noël sous couvre-feu au Togo.