Au Faso, l'année 2020 a été dominée par le coronavirus et terrorisme

Deux événements auront marqué les Burkinabè en 2020. C’est sans conteste l’apparition du coronavirus dès le premier trimestre de l’année et l’insécurité, les nombreuses attaques terroristes qui secouent le pays depuis cinq ans.

Le Covid et le terrorisme

"Il y a l’insécurité d’abord et ensuite le Covid19 qui est venu tout chambouler. L’année 2020 a été une année très dure pour nous autres qui vivons de jour en jour", a dit Émile Zongo, un Burkinabè.

"En 2020 ce qui m’a marqué c’est essentiellement la maladie à coronavirus qui a complètement immobilisé tout le monde et dans tous les sens", explique Rose Zerbo, une Ouagalaise.

"Cette crise a marqué les esprits et jusqu’à présent on n’est pas encore sortis de cette crise et on espère que 2020 s’en ira avec tous ces événements et que 2021 sera meilleure", a pointé Ousmane Traoré.

Au Burkina, on veut vite tourner la page 2020 et ouvrir celle de 2021 qui, beaucoup espèrent sera plus prometteuse.

Les voeux des Burkinabè

"Côté Covid-19, je me dis que ça va être maîtrisé mais les terroristes, ça on ne demande qu’à voir parce que pour le moment on ne voit rien. Il n’y a pas d’amélioration", pense Diane.

"2020 n’a pas été facile on espère que 2021 va apporter quelque chose d’un peu meilleur que 2020", pense Abiba Valara, une commerçante.

"Déjà 2020 ça n’a pas été facile que ça soit sur le plan sanitaire, économique... et 2021 on est inquiet parce qu’on ne sait pas comment nous allons aborder l’année nouvelle. J’espère qu’on trouve un remède contre le coronavirus et qu’aux problèmes sécuritaires on trouvera une solution", s’inquiète Ousmane Traoré.

Plus de 6.300 cas de coronavirus ont été confirmés depuis l’apparition de la maladie au Burkina et 78 personnes en sont décédées.

Quant aux attaques terroristes, elles ont fait plus de 1.000 morts et au moins un million de déplacés dans le pays en seulement cinq ans. Les Burkinabè veulent la paix et la tranquillité en 2021.