Le marché noir de la santé chez les Nigérians

Au Nigeria, le covid-19 a emporté Abba Kyari, chef de cabinet du président Muhammadu Buhari. C’est la plus haute personnalité du pays à avoir succombé au virus qui a officiellement infecté 627 personnes et fait 21 morts en ce 20 avril 2020.

Plus puissant chef de cabinet de l'histoire politique du Nigeria, Abba Kyari était considéré comme le président de facto du pays depuis 2015.



Il avait été testé positif au coronavirus le 27 mars, après un séjour en Allemagne, suscitant la panique au sommet de l'État et obligeant dans la foulée plusieurs hauts responsables nigérians ayant été en contact avec lui à se mettre en quarantaine.

Abba Kyari contrôlait l'accès au chef de l'État. Il supervisait toutes les réunions stratégiques à la présidence et accordait les audiences du président aux ministres.

Pour Garba Shehu, l’un des conseillers du président nigérian sur les médias, "c’est un coup dur pour le gouvernement. Abba Kyari était un pilier du soutien pas seulement pour le président mais pour le reste de l’administration entière".

Dans une déclaration publiée le 29 mars, Kyari a déclaré qu'il avait été transféré à Lagos, la capitale économique du Nigeria, pour un traitement médical et espérait être de retour à son bureau très bientôt.

Les hommages se suivent depuis l'annonce de sa mort. Certains ministres et collaborateurs du technocrate influent se souviennent de lui.

"Nous l’avions aimé et on ne pouvait pas mettre en cause sa loyauté à son boss", a déclaré le Sénateur Kashim Shettima. "C'était un grand travailleur, toujours à son bureau dès 7h et le dernier à quitter. Il était un assistant dévoué au président. Et il va nous manquer très sérieusement", a souligné le ministre de l'Eau Suleyman Adamu. "Abba Kyari va nous manquer, c’était un homme dévoué, vertueux et intelligent", a confié le ministre de l’Aviation civile, Hadi Sirika.

De nombreux Nigérians, qui disent avoir vécu la mort d'Abba Kyari comme une surprise, ont tout simplement prié que son âme repose en paix.

"Abba kyari était une figure incontournable et le principal facteur de stabilisation du pouvoir à la présidence. Donc sa mort survient au mauvais moment. Une mauvaise nouvelle", explique Same Amadi, professeur à Baze University d’Abuja.

Il poursuit : "Ca va créer une certaine panique au sein du pouvoir. Connaissant la situation du Nigeria c’est un mauvais moment, parce que cela pourrait détourner notre focus sur la pandémie du covid-19".

Le défunt a été inhumé dans un cimetière de la capitale fédérale du Nigeria.

Le Centre national de contrôle des maladies a accusé le gouvernement fédéral de non respect des protocoles d’inhumation des patients décédés du covid-19 et d’avoir violé les règles de distanciation sociale.

La réaction du NCDC faisait suite à des vidéos montrant le rassemblement de centaines de gens autour du cercueil lors de l'enterrement du chef de cabinet du président à Abuja, exposant potentiellement de nombreuses personnes qui ont assisté aux funérailles au virus mortel.