Les Nigérians en émoi après la contamination de plus 40 agents de santé

La contamination de plus 40 agents de santé testés positifs au nouveau coronavirus a provoqué une certaine panique dans les milieux sanitaires. Le pays le plus peuplé d’Afrique a dépassé plus de 1.000 personnes infectées ce week-end.

La situation avait obligé le Centre national de contrôle des maladies (NCDC) à fermer temporairement le laboratoire de test au Covid-19 à Kano dans le Nord-Est en raison du nombre élevé des agents infectés.

Pour le ministre de Santé, Osagie Ohanire, les agents de santé doivent être vigilants. "N’essayez pas de traiter les patients sans utiliser les équipements de protection individuelle adéquats”, a-t-il martelé.

"Ce conseil est nécessaire à cause du nombre d’agents de santé testés positifs. Ils sont plus de 40 maintenant et d'autres aussi ont été mis en quarantaine ces deux dernières semaines suite à leur exposition au virus", a expliqué le ministre Ohanire.

La puissante centrale syndicale des travailleurs du Nigeria (LNC) est aussi préoccupée par la situation des agents de santé qui sont quotidiennement en contact avec les malades.

Son président Ayuba Wabba explique la complexité de la situation. "Il y a deux variantes à prendre en compte. La première est que plusieurs personnes se rendent dans les hôpitaux sans annoncer leur diagnostique réel. Quelqu’un peut venir et vous dire qu’il a le paludisme et il demande de le traiter pour le paludisme et en fin compte l’agent de santé va le faire. Le second problème est qu’il y a manque d’équipements de protection. Particulièrement dans les centres de santé primaire, ce qui expose le personnel."

Pour le gouvernement fédéral, le manque d’expérience chez certains infirmiers présentement en première ligne dans la lutte contre le Covid-19 explique les cas de contamination au sein des agents de santé.



Pour remédier à la situation, le coordinateur de la Commission nationale sur le Covid-19, Sani Aliyu, évoque le début d’une formation sur la protection individuelle.

"Il faut savoir te protéger toi même. Non seulement la question de la disponibilité des équipements de protection dans tout le pays vient en deuxième position, mais il faut assurer l’utilisation correcte des équipements. Parce que vous pouvez être contaminé si vous n’êtes pas formé et si vous ne savez pas comment porter des équipements".

Lagos reste l'épicentre de la pandémie dans le pays avec 689 cas confirmés, Abuja la capitale fédérale compte 138 cas, Kano 77.

L’augmentation des cas de contamination à Kano la seconde ville la plus peuplée au Nigeria après Lagos devient un autre défit des autorités fédérales.

Selon la commission nationale sur le Covid-19, quelque 5.000 agents de santé sont présentement sur le terrain pour soutenir les malades au Nigeria.