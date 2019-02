Les Nigérians espèrent des élections sans violence

Pendant les trois mois de campagne, seuls les deux principaux candidats, le président sortant Muhammadu Buhari et l'ancien vice-président Atiku Abubakar, ont pu faire le tour des 36 Etats du pays.

"Je pense que la campagne est terminée sur une bonne note et surtout que les partis ont signé un accord de paix. La population avait des doutes que cela allait se passer. Je pense donc que la signature de cet accord signifie que la campagne s’est achevée dans de bonnes conditions et nous espérons que les élections seront très pacifiques sans violences", souligne Flank Sa Bitrus Dahi, de l’Université de Jos.

Un avis que partage Chidinma Okohl, qui explique : "Nous nous attendons à ce que de la même manière, ils vont permettre aux gens d’aller voter demain dans la paix. Nous espérons vraiment qu’ils ne vont pas provoquer des violences".

L’engouement pour ce scrutin est perceptible. Les Etats comme Lagos, Kano, Kaduna, Katsina, Oyo, Delta, Plateau ou encore Bauchi, sont considérés comme les plus décisifs. Djibrin Ibrahim, du Centre pour la Démocratie et le Développement, souligne : "on a surtout considéré les Etats les plus peuplés. Quand vous prenez Lagos et Kano, ils comptent 15 à 18% des électeurs . Ces Etats-là vont donc avoir un impact beaucoup plus significatif sur le processus électoral".

La situation dans le Nord-Est, où sévit Boko Haram, reste une préoccupation, beaucoup de gens craignant des attaques. Ibn Chambas, le représentant de l’ONU en Afrique de l’Ouest et du Sahel, souhaite que tout ce passe dans le calme.

"Nous espérons que tous ceux qui sont enrôlés pourront sortir demain dans des conditions bien sécurisées pour voter et que tous les Nigérians resteront calmes jusqu'à la finalisation de ce processus électoral".

Dans un discours à la nation, le président sortant Muhammadu Buhari a appelé ses compatriotes à sortir massivement pour voter selon leur conscience.

La sécurité est renforcée dans tout le pays, la police ayant mobilisé 300.000 agents pour assurer le bon déroulement du scrutin de demain.