Le chef d'état-major américain en quarantaine après le test positif au coronavirus d'un haut gradé

Le président américain Donald Trump est rentré à la Maison Blanche lundi soir après 72 heures d'hospitalisation à l’hôpital militaire de Walter Reed.

M. Trump, 74 ans, a fait un court trajet de la ville de Bethesda, au Maryland, à bord de Marine One, l’hélicoptère présidentiel.

"Bien qu'il ne soit peut-être pas encore complètement sorti d'affaire, l'équipe médicale et moi sommes d'accord pour dire que toutes nos évaluations et, surtout, son état clinique favorisent son retour" à la Maison Blanche, qui dispose d'installations médicales et de praticiens pour surveiller le président 24 heures sur 24, a déclaré son médecin principal, le Dr Sean Conley.

Plus tôt dans la journée, Donald Trump avait tweeté: "Je quitterai le grand centre médical Walter Reed aujourd'hui à 18h30 en me sentant vraiment bien ! N'ayez pas peur de Covid. ... Je me sens mieux qu'il y a 20 ans !"

Dr Conley, qui est un ostéopathe et un commandant de la marine américaine, s'est entretenu avec les journalistes de l'hôpital. Il a refusé de répondre à certaines questions, notamment celles portant sur l'état des poumons du président, invoquant la confidentialité des patients.



Le président prend un stéroïde, la dexaméthasone, qui n'est généralement pas administré dans les cas légers ou modérés de coronavirus, ainsi qu'un traitement de cinq jours de remdesivir, un médicament antiviral.

Les médecins de M. Trump restent "prudemment optimistes et sur leurs gardes", car ils s'estiment "en terrain inconnu lorsqu'il s'agit d'un patient qui a reçu les thérapies qu'il a reçues si tôt dans le cours", a déclaré M. Conley. "Si nous pouvons tenir jusqu'à lundi et s'il reste le même ou sa situation s'améliore, alors nous pousserons tous un soupir de soulagement".

Article traduit et adapté de l'anglais par VOA Afrique. Lire l'original >>