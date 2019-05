L'opposition ivoirienne fustige le "retard" dans la réforme de la Commission électorale

Une vingtaine de pays africains, d’Asie et d’Europe prennent part depuis samedi à la 9ème édition du SITA, le Salon International du Tourisme d’Abidjan. Un salon destiné surtout à promouvoir le tourisme sur le continent.

Le SITA, le Salon International du Tourisme d’Abidjan, est une vitrine pour les participants en vue de faire connaître leurs potentialités touristiques.

Selon Bernice Martin Correa, directrice de l’Office du Tourisme de Porto-Novo, la capitale du Bénin, "c’est un moment de rencontre et de partage avec les professionnels du secteur pour ouvrir notre région sur le monde et les inciter à s’intéresser désormais à notre sous-région et au Bénin".

Ravagée par une longue guerre civile qui a fortement ternie son image et détruit son tourisme, la Sierra Leone veut reprendre sa place sur la scène touristique.

"La Sierra Leone est sûre, propre et pacifiée et réserve beaucoup d’agréables surprises. Venez visiter la Sierra Leone, venez découvrir notre écosystème, nos plages et apprécier notre hospitalité. Bienvenue en Sierra Leone, un endroit où il faut être et rester", explique Bakary Sako de l’Office sierra-léonais du Tourisme.

Dans le stand du Cap Vert, l’une des destinations prisées du continent, Odette de Barros, cap verdienne, estime que "ce salon permet de bien connaître le Cap-Vert, une destination touristique très prisée".

Ce Salon d’Abidjan n’est pas que l’affaire des pays africains. L’Asie est aussi présente. "Les Africains connaissent bien l’Inde à travers la gastronomie et surtout à travers les films indiens qu’ils affectionnent beaucoup", explique Pria, Indienne, dans le milieu de la gastronomie.

Pour le Commissaire général du SITA, Jean-Marie Somet, l’objectif principal de ce salon est de promouvoir les activités touristiques en réunissant sur un même espace les professionnels du secteur.

"L’objectif, c’est d’être un hub et attirer ici tous les professionnels des pays africains. C’est l’occasion de réunir tous les offices du tourisme, mener des réflexions en vue du développement du secteur du tourisme", souligne-t-il.

Jean-Marie Somet demande plus d’investissements dans le secteur touristique. Il regrette au passage que le tourisme sur le continent soit toujours victime de la mauvaise image que certains tentent de coller à l’Afrique : "Quand on parle d’insécurité on pense à l’Afrique. Mais, il y’a des attentats partout dans le monde. Il faut mettre en place des infrastructures, des routes, des aéroports".

Selon l’OMT, l’Organisation Mondiale du Tourisme, 63 millions de touristes ont visité l’Afrique en 2017, très peu en comparaison avec l’Europe et ses 672 millions de touristes ou l’Asie et ses 323 millions de visiteurs.

Les destinations les plus prisées sur le continent sont notamment le Maroc, l’Afrique du Sud, l’Egypte, la Tunisie et le Kenya.