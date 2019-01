No media source currently available

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

Des sculptures de glace de formes et de tailles différentes, allant de créations miniature et mignonnes à des cathédrales et des palais de plus de 10 mètres de haut. Un spectacle qui chaque année attire plus d'un million de touristes venant aussi bien de Chine et que du monde entier.