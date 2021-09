Fin des allocations de chômage pandémie pour des millions d'Américains

Des millions d'Américains sans emploi ont perdu leurs allocations de chômage lundi, ce qui ne laisse qu'une poignée de programmes de soutien économique pour ceux qui sont encore frappés financièrement par la pandémie de coronavirus qui dure depuis un an et demi.

Deux programmes essentiels ont expiré lundi. L'un d'entre eux prévoyait une aide aux travailleurs indépendants et un autre prévoyait des prestations pour les personnes au chômage depuis plus de six mois.

En outre, l'allocation de chômage complémentaire de 300 dollars par semaine de l'administration Biden a également expiré lundi.

On estime qu'environ 8,9 millions d'Américains perdront tout ou une partie de ces versements.

Bien que la Maison Blanche a encouragé les États à continuer à verser l'allocation hebdomadaire de 300 dollars en utilisant l'argent des projets de relance, aucun État n'a choisi de le faire. De nombreux États ont même décidé de se retirer prématurément du programme fédéral après que certaines entreprises se soient plaintes de ne pas trouver suffisamment de personnes à embaucher.

Cependant les données ont montré que la suppression de ces aides n'a pas amélioré la situation des États qui ont choisi de le faire.

Les économistes Peter McCrory et Daniel Silver de JPMorgan ont trouvé une "corrélation nulle″ entre la croissance de l'emploi et les décisions des États de supprimer l'aide fédérale au chômage. Un économiste de l'Université de Columbia, Kyle Coombs, n'a trouvé que des bénéfices minimes.

La somme d'argent injectée par le gouvernement fédéral dans les allocations chômage depuis le début de la pandémie est tout simplement astronomique. Selon le Comité pour un budget fédéral responsable, organisme non partisan, ces quelque 650 milliards de dollars ont permis à des millions d'Américains ayant perdu leur emploi sans que ce soit de leur faute de rester dans leur appartement, de payer leur nourriture et leur essence et de payer leurs factures.

"La fin des allocations de chômage sera un choc brutal pour des millions d'Américains qui ne trouveront pas d'emploi à temps", a déploré Andrew Stettner de la Century Foundation, dans un rapport.

La fin de ces programmes intervient alors que l'économie américaine s'est remise de la pandémie, mais avec des lacunes importantes dans la reprise. Selon le ministère du travail, il y a toujours 5,7 millions d'emplois de moins qu'avant la pandémie.