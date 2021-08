Un chamboulement démographique est en cours depuis 10 ans aux États-Unis

Les États-Unis subissent une transformation majeure sur le plan démographique, selon les chiffres publiés par le Bureau fédéral du recensement lors d'un point de presse jeudi.

Trois grandes tendances se dégagent : tout d'abord, il y a un déclin général de la population totale, qui se fixe désormais à 331,4 millions d'habitants. Cette tendance à la baisse est en cours depuis 1990, selon les responsables, qui précisent que seule la décennie des années 1930 a connu un taux de croissance plus faible que celui de la période allant de 2010 à 2020.

Deuxièmement, si les Blancs restent majoritaires aux États-Unis, leur pourcentage a baissé à un taux plus rapide que celui des autres groupes ethniques. Ils représentent aujourd'hui 57,8 % de la population totale, mais ils ont enregistré une baisse de 8,6 % au cours des dix dernières années.

Troisièmement, les données montrent qu'il y a un mouvement massif des populations vers les grandes zones métropolitaines. En effet, pour la première fois, les dix villes les plus peuplées comptent chacune plus d'un million d'habitants.

Les deux États les peuplés, à savoir la Californie et le Texas, renferment à eux seuls six de ces dix villes : respectivement Los Angeles, San Diego et San Jose d’une part et Houston, San Antonio et Dallas d’autre part. New York, capitale d’un État du même nom, reste la ville la plus peuplée des États-Unis, avec 8 millions d’habitants.

Découpage électoral en jeu

Les chiffres publiés jeudi sont issus du recensement décennal, qui est prescrit par la Constitution américaine. Ses résultats seront utilisés pour le découpage des circonscriptions électorales et de déterminer le nombre de sièges de chaque État à la Chambre des représentants.

Ces chiffres servent également à attribuer l'aide fédérale aux programmes sociaux, comme les subventions ou les allocations en espèces pour les femmes enceintes, les personnes âgées ou les familles avec des enfants en bas âge. Ils permettent de déterminer aussi où construire les routes, les hôpitaux, les parcs et autres aménagements publics.

Les données rendues publiques jeudi n'ont pas révélé quel pourcentage de la population américaine est né dans le pays et quelle part est constituée d'immigrants. Ces chiffres seront publiés dans le courant de l'année, ont indiqué les responsables.