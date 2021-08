Voiture électrique: Biden veut que les Etats-Unis prennent le volant

"Cela signifie vraiment que les histoires des femmes comptent", a affirmé Reese Witherspoon dans un communiqué.

Une start-up médiatique en devenir, soutenue par la société d'investissement Blackstone Group –qui sera dirigée par les anciens dirigeants de Disney Kevin Mayer et Tom Staggs– a acquis le conglomérat médiatique de Reese Witherspoon, Hello Sunshine.

Le Wall Street Journal rapporte que la société soutenue par Blackstone a payé 900 millions de dollars pour Hello Sunshine, dont 500 millions à des investisseurs comme AT&T et Emerson Collective. Le reste de la somme a été versé via des participations au capital de la société de médias qui sera bientôt créée.

Reese Witherspoon et la directrice de Hello Sunshine, la discrète mais très présente Sarah Harden, rejoindront le conseil d'administration de la nouvelle société soutenue par Blackstone, tout en continuant à diriger Hello Sunshine.

Blackstone est dirigé par l'homme d'affaires, investisseur et philanthrope Stephen Schwarzman. Il a créé cette société en 1985 avec l'ancien secrétaire américain au Commerce de Richard Nixon, Peter Peterson. Schwarzman a été président du Forum stratégique et politique de l'ancien président Donald Trump.

L'accord avec Blackstone "nous permettra de raconter encore plus d'histoires divertissantes, percutantes et édifiantes sur la vie des femmes du monde entier", a affirmé Reese Witherspoon dans un communiqué lundi.

"C'est un mouvement significatif dans le monde car cela signifie vraiment que les histoires des femmes comptent", estime-t-elle, affirmant pouvoir ainsi doubler sa mission "d'embaucher plus de créatrices de tous horizons et de présenter leurs expériences".

Selon le Wall Street Journal, Blackstone cherche à créer une société de divertissement indépendante qui accordera des licences de programmation à d'autres studios, réseaux et services de streaming.

"Les gros joueurs n'octroient pas de licence pour leur contenu en dehors de leurs propres jardins clos", a déclaré au journal financier M. Mayer, estimant qu'une grande entité indépendante peut avoir un avantage sur le marché.

Changer la représentation des femmes dans les médias

Hello Sunshine a produit des séries télévisées à succès comme Little Fires Everywhere, The Morning Show et Big Little Lies (2017-2019), basée sur la nouvelle du même nom de l'auteure australienne Liane Moriarty publiée en 2014.

Cette série de 17 épisodes a reçu huit Emmys en 2017 et quatre Golden Globes en 2018, pour les performances de Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern et l'acteur suédois Alexander Skarsgard, qui joue le rôle du vilain dans ces feuilletons au ton dramatique, piqué de pointes d'humour sarcastique sur l'amitié entre femmes. Une solidarité plus solide qu'elle n'y paraît.

La société de production travaille sur le troisième volet des péripéties d'Elle Woods, interprétée par Reese Witherspoon, personnage central du roman d'Amanda Brown, Legally Blonde (2001) et de la comédie du même nom, suivie de Legally Blonde 2: Red, White and Blonde (2003).

Elle souhaite par ailleurs adapter le roman "Là où chantent les écrevisses" de Delia Owens, qui raconte l'histoire d'une fille abandonnée par sa famille qui survit dans les marais, avant de faire une rencontre venant bouleverser sa solitude.

La société de production de Reese Witherspoon a pour objectif de repositionner les femmes dans des rôles qui correspondent mieux aux réalités qu'elles vivent et qui évitent les stéréotypes sexistes. Reese Witherspoon a dit a plusieurs reprises ne pas apprécier la manière dont les femmes sont représentées dans les médias.

Certaines actrices se sont en effet prononcées depuis quelques temps sur la façon dont elles sont utilisées à l'écran en général, dans des rôles, le plus souvent secondaires, faits sur mesure à travers un prisme essentiellement masculin, tandis que les acteurs hommes ont la part belle, à quelques exceptions près pour des actrices comme Nicole Kidman, Meryl Streep ou Angelina Jolie, parmi quelques autres têtes d'affiche bien en vue chez les dames.

La page d'accueil du site internet de Hello Sunshine affiche que la société de production "est une entreprise médiatique qui place les femmes au centre de chaque histoire que nous créons, célébrons et découvrons. Nous racontons des histoires que nous aimons, des grandes aux petites, des drôles aux complexes, qui mettent toutes en lumière la situation actuelle des femmes et les aident à tracer une nouvelle voie à suivre."

Des actrices dans le rôle de productrices

Hello Sunshine a été fondée en 2016 par Reese Witherspoon et Seth Rodsky, PDG de Strand Equity, une société de capital-développement basée à Los Angeles qui investit dans des concepts originaux ; autrement dit, une équipe d'investisseurs prospères.

Pour les actrices-productrices, féministes du septième art, il n'est certes pas simple de se positionner sur un échiquier encore largement monopolisé par les hommes, à moins de se plier au marché de la haute voltige en finance, généralement exercée par ces mêmes hommes.

Passage obligé pour grossir les rangs des femmes productrices, nombreuses chez les actrices les mieux payées comme Angelina Jolie, Jennifer Aniston, l'afro-américaine Halle Berry, Charlize Theron et Sandra Bullock -toutes deux au top 100 du Time des personnes les plus influentes du monde- les hispaniques Cameron Diaz et Eva Longoria, Nicole Kidman, Julia Roberts ou Jodie Foster, qui a commencé sa carrière à trois ans, parmi bien d'autres grandes pointures du cinéma au féminin.

Aux vues de cette liste, très loin d'être exhaustive, la relève côté femmes dans les affaires du showbiz aux Etats-Unis est en marche, dans un milieu qui n'a pas encore pleinement embrassé la diversité.

C'est dire la force de ces dames, héroïnes sur le grand écran comme dans la société contemporaine, où elles n'ont pas peur de retrousser les manches pour jouer un rôle de premier plan mérité, ou simplement "tracer une nouvelle voie à suivre".