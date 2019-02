Dissensions au sein de la diaspora camerounaise suite à la présidentielle

La communauté camerounaise en Occident est au bord de l’implosion.

En cause, les positions partisanes pendant l’élection présidentielle et les revendications post-électorales.

Christian Ndzana, et Amer Eone sont des Camerounais vivant en France et membres de la plate-forme dite "Brigade des patriotes Camerounais".

​"Il y a un groupuscule de personnes qui s’est arrangé à imposer leur choix aux autres. Il y a eu des agressions, des menaces de mort qui continuent jusqu’à présent", rappelle Christian Ndzana​. "Déjà on a été menacés que, si on venait ici, on va envoyer nos gars vous éliminer, c’est un groupuscule de personnes qui font ces choses-là, mais avant il y’avait le vivre ensemble".

Pour Amer Eone, "depuis le saccage des ambassades, on se parle plus, le climat est amer".

La scission de diaspora camerounaise en Occident affiche aussi deux grandes factions, diamétralement opposées. Guilène Njimoluh Chapuis, une Camerounaise vivant en Suisse et membre de la "Brigade des patriotes camerounais", explique que "aujourd’hui en Europe si vous êtes du RDPC, vous êtes combattus, si vous n’êtes que patriotes. Il faut être du MRC pour être tranquille. C’est là où il y a eu cassure, après les élections, ça c’est vraiment effrité avec cette affaire du hold-up. C’est pour cela que nous sommes venus au Cameroun pour interpeller nos aînés à ouvrir leurs yeux". Sur le plan idéologique, les membres de "Brigade des patriotes camerounais" se disent "républicains, loyaux aux institutions", en plus d’être, l’interface de la "Brigade anti-sardinards" est opposée au président Paul Biya. Sur place à Yaoundé, des voix se lèvent pour s’insurger contre la dérive tribale qui a désormais pignon sur rue sous couvert des appellations de "tontinards et sardinards" au sein de la diaspora. Firmin Babake, président de l’association "Stand up Africa", un organisme panafricain de la société civile, explique que "les origines du mot 'sardinard' pour ceux qui ne le savent pas, c’est le professeur Maurice Kamto, lors de l’un de ses meetings à Baham, qui avait dit ceci: 'eux, ils sont fatigués de tontiner au profit des autres, et que l’heure est venue pour qu'eux aussi, prennent les choses'". Il poursuit : "C’est comme ça que le Professeur Owona Nguini, lors d’une intervention a dit : 'ceux qui sont fatigués de tontiner sont des tontinards'. La réplique en Europe est devenue plutôt des 'sardinards' et nous trouvons ça injuste. Actuellement, de par ton accent à l’aéroport, tu es déjà étiqueté comme étant sardinards ou tontinards, et on ne sait jusqu’où ça pourra aller".

La justice camerounaise soupçonne certains militants du MRC, le parti de l’opposant Kamto, d’être de connivence avec les membres de la "Brigade anti sardinard", auteurs de saccage des ambassades.

Ce que réfute l’avocat Emmanuel Simh, vice-président du MRC, qui souligne que "on a lié les faits qui se sont produits dans les ambassades du Cameroun aussi bien à Berlin qu’à Paris, à nos clients qui pourtant se trouvaient au Cameroun".

"On vise l’article 10 du code pénal qui dit qu'une infraction commise à l’étranger par un Camerounais peut être poursuivi au Cameroun. Mais comment peut-on dire que nos clients ont pu avoir commis des actes matériels de vandalisme à Paris alors qu’ils étaient au Cameroun ?", soutient-il.

Akere Muna, l’un des membres de l’opposition camerounaise, a récemment déclaré que le Cameroun était "au bord du chaos", en raison de la fragilisation du vivre ensemble.