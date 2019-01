Deux ans de prison ferme pour un jeune activiste politique

Poursuivi pour "trouble aggravé à l'ordre public et apologie de crime et délits", M. Satchivi, 23 ans, responsable du Mouvement "En aucun cas", avait été arrêté le 22 août 2018, alors qu'il tentait d'organiser une conférence de presse jugée "illégale", selon les autorités.



"C'est une décision vraiment regrettable, car durant tout le procès, aucune preuve n'a été apportée. Or, en matière pénale, c'est celui qui poursuit qui apporte la preuve", a déclaré à l'AFP l'un de ses avocats Me Célestin Agbogan.

Les avocats du jeune activiste ont annoncé vouloir faire appel de cette décision. Plusieurs organisations de défense de droits de l'Homme au Togo ont demandé ces derniers jours sa libération.

M. Satchivi, étudiant, avait été déjà condamné en juin 2017 à 12 mois de prison avec sursis par le tribunal de Lomé à la suite de manifestations sur le campus de l'université de la ville.

Le ministère public avait requis contre ce dernier quatre ans de prison ferme.

La libération des prisonniers politiques et manifestants détenus était l'une des demandes de la coalition de l'opposition pour engager des négociations avec le pouvoir après plus d'un an de grave crise politique.

Les négociations ont été définitivement enterrées avec la tenue des élections législatives en décembre, boycottées par l'opposition.