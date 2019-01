Combats entre rebelles tchadiens et soudanais sur un site aurifère

Les rebelles tchadiens du Conseil de commandement militaire pour le salut de la République (CCMSR) et les rebelles soudanais du Mouvement pour la justice et l'égalité (MJE) se sont affrontés du côté tchadien du site aurifère, ont indiqué des sources rebelles et locales.

Des dizaines de morts et des pertes en véhicules sont à déplorer, selon ces sources.

"Les membres du MJE ont attaqué nos positions dans Kouri Bougoudi puis nous avons riposté", a déclaré à l'AFP le directeur de cabinet du CCMSR, Cheikh Tahir, qui dit avoir combattu samedi.

Une colonne de dizaines de véhicules du MJE est arrivée samedi depuis une base dans le sud libyen, et se serait trouvée sur le chemin du CCMSR, selon des sources concordantes.

Le MJE est intervenu suite à l'attaque meurtrière en décembre à Kouri Bougoudi d'orpailleurs du même groupe ethnique, a-t-on indiqué de source sécuritaire tchadienne.

Les rebelles du CCMSR affirment que des forces gouvernementales tchadiennes ont épaulé le MJE lors d'un second accrochage samedi soir.

Selon l'armée tchadienne, "il ne se passe rien" à Kouri Bougoudi.

Le MJE, une rébellion venue de l'ouest du Soudan, est connu pour être proche du régime du président tchadien Idriss Déby, lui-même originaire de l'Est tchadien frontalier avec le Soudan.

Au moment des différentes rébellions de l'Est tchadien entre 2006 et 2009, les membres du MJE sont intervenus plusieurs fois en soutien au pouvoir de Déby, qui a lui-même soutenu le MJE dans sa lutte contre le régime soudanais jusqu'à l'entente Tchad-Soudan en 2010.

Kouri Bougoudi est un vaste site aurifère situé dans une zone montagneuse des deux côtés de la frontière Tchad-Libye et qui attire de nombreux Tchadiens et étrangers.

En août 2018, l'armée a lancé une opération militaire dans tout le Tibesti (nord), qui compte plusieurs sites aurifères afin de "nettoyer la zone" des "orpailleurs illégaux".

L'opération faisait suite à une incursion depuis la Libye du CCMSR à Kouri Bougoudi - première attaque depuis des décennies d'un groupe rebelle tchadien sur le sol tchadien.

N'Djamena semble également intéressé par l'or du Tibesti. Le Tchad a autorisé depuis quelques années des entreprises à exploiter des mines dans le Tibesti, selon des documents obtenus par l'AFP.