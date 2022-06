Un restaurant nigérian offre des bandes dessinées au menu

Lagos, la capitale commerciale du Nigeria, abrite “Sketch Lagos’’, un restaurant au décor 2D et 3D qui, selon les clients, leur donne l'impression d'être dans une bande dessinée ou un dessin animé. Le restaurant est devenu un point chaud pour les amateurs d'art, de gastronomie et de plaisir.

Situé au cœur de Lagos, “Sketch Lagos’’ a ouvert il y a deux mois. Il a des peintures murales à thème égyptien en noir et blanc peintes sur ses murs, son sol et son plafond. Mihydine Sibilini, le gérant du restaurant, assure que le concept a été inspiré par la nécessité de faire quelque chose de différent pour les amateurs de cuisine et d'art.

“C’est une nouvelle idée et je pense que tout le monde aime voir quelque chose de nouveau, pas seulement un restaurant où l’on vient manger et repartir. C’est très bien pour les repas, très bien pour les photos et très bon restaurant, et vous verrez ici tout le monde aime la peinture et aime les photos.’’, assure Mihydine Siblini, le gérant de Sketch Restaurant.

La peinture a duré 3 mois et a été réalisée par un artiste nigérian, qui a fusionné l'art contemporain et ancien. Sur certaines images, les dieux sont vus tenant des téléphones et des appareils photo.

“Chaque image ici a un sens surtout en Egypte mais pas au Nigeria, elles ont un sens… une histoire pour l’image. Tant de gens demandent quelle est la signification de cette image et nous sommes ici pour expliquer l'image… l'histoire de cette image.”, explique Mihydine Siblini.

Entrer dans ce restaurant au cœur de Lagos donne aux convives l'illusion d'entrer dans un livre de coloriage géant et, de manière amusante, d'inviter les clients à apporter leurs crayons.

“Cela me donne l'impression d'être dans un autre endroit, comme si je ne pouvais même pas me placer là où je me trouvais, mais cela me donne l'impression que vous êtes entré dans l'art, j'ai l'impression de faire partie de l'art en étant ici.”, témoigne Adebayo, un client.

Le restaurant sert une gamme d'aliments et de boissons économiques, notamment des cocktails et des plats d'inspiration africaine. Les clients entrent et sont impatients de savoir ce que les peintures représentent ou signifient, et le restaurant en profite pour les éduquer sur l'art et les symboles égyptiens.

“C'est une façon incroyable d'amener les gens à voir l'art sous une autre forme parce que c'est un restaurant et en même temps vous pouvez faire l'expérience de l'art d'une très belle façon avec le fait que chaque recoin de ce restaurant savez-vous quelque chose sur… Je pense que c'est de l'art égyptien, c'est donc un moyen d'amener les gens non seulement à voir de l'art mais en même temps à manger, donc j'ai l'impression que c'est quelque chose que tout le monde aimerait vivre.’’, s’exclame Precious Agonsi, un stratège de marque.

Les convives ont l'impression d'un endroit qu'ils n'ont jamais visité auparavant tout en découvrant les pyramides égyptiennes qui ont été construites à l'origine comme des tombes et les différents dieux qu'ils adoraient. Pour les clients, c'est devenu un lieu instagrammable.