Un radiateur défectueux incriminé dans l’incendie qui a tué une dizaine de New Yorkais dont sept enfants

Le bilan a été légèrement revu à la baisse. Plus de 40 personnes ont été blessées, dont une trentaine hospitalisées. Treize sont dans un état critique, dont dix enfants. Le nombre de décès est susceptible d’augmenter.

L'identité des personnes décédées n'a toujours pas été divulguée, mais les autorités ont déclaré que les enfants décédés étaient une fille de 4 ans, deux filles de 5 ans, un garçon de 6 ans, deux filles de 11 ans, un garçon de 12 ans et un enfant supplémentaire dont l'âge n'a pas été confirmé.

"Je pense que beaucoup de Gambiens qui sont venus ici, ils y sont restés avant de déménager ailleurs. C'était en quelque sorte une première escale, ce bâtiment. C'est un bâtiment auquel les Gambiens sont très attachés", a déclaré à CNN l'ambassadrice de Gambie aux Etats-Unis, Dawda Docka Fadera, qui a voyagé de Washington à New York après avoir appris l’incendie.

La Croix-Rouge indique avoir fourni des logements d'urgence à une vingtaine de familles. D’autres logements alternatifs pour les déplacés sont en cours d’aménagement. Certains résidents touchés sont logés dans des hôtels; d’autres, par des amis ou des membres de leur famille.

Un radiateur électrique défectueux à l’origine de l’incendie

L'incendie a été déclenché juste avant 11 heures du matin par un radiateur électrique défectueux, dans un appartement en duplex de l'immeuble du Bronx, situé au 333 East 181st Street, près de l'avenue Tiebout, et construit en 1972.

Des gens utilisaient le radiateur dans une chambre au troisième étage. Les pompiers estiment que le radiateur fonctionnait sans interruption depuis plusieurs jours. Les résidents l'utilisaient pour compléter le chauffage du bâtiment, qui était allumé.

Selon le commissaire aux incendies, Daniel A. Nigro, le radiateur électrique défectueux a mis le feu à un matelas.

Les résidents de l’appartement sont sortis en courant et ont laissé la porte ouverte. Cela a contribué à alimenter l'incendie et a permis à la fumée de se propager à tous les étages. Sinon, le feu n'était important que sur deux étages selon le commissaire Nigro. L’épaisse fumée a probablement empêché les victimes de s’échapper.

Andrew Ansbro, président du syndicat des pompiers de la ville de New York, blâme la construction de l’immeuble qui ne répond pas aux normes modernes. "C'était dans un bâtiment qui a été construit selon les directives fédérales à l'époque, donc ce n'est pas du ressort des codes de prévention des incendies de la ville de New York", a-t-il affirmé aux médias.

Ceux-c- rapportent que les archives publiques montrent que le bâtiment incriminé a de multiples violations dont les infestations de souris et de cafards, l'écaillage de la peinture au plomb et les fuites d'eau. Une plainte ouverte auprès du service de préservation et de développement du logement de la ville fait référence à un matériau ignifuge défectueux dans un plafond du premier étage.

Le propriétaire du bâtiment, Bronx Park Phase III Preservation LLC, a déclaré à ABC News qu'il coopère avec les autorités et les enquêteurs.

Enquête sur des portes automatiques

Une enquête a été ouverte. Elle se concentre sur des portes qui auraient dû se fermer automatiquement mais ne l'ont pas fait.

C’est la porte de l'appartement du feu et celle du 15e étage qui ne se sont pas fermées automatiquement comme elles auraient dû, permettant à la fumée de s'échapper et de se répandre dans tout le bâtiment.

"Ils se ferment automatiquement, mais la porte du 15 et celle de l'appartement des pompiers ne fonctionnaient pas comme elles le devraient", a déclaré Nigro. "La porte n'était pas obstruée. La porte lorsqu'elle était complètement ouverte est restée complètement ouverte car elle a mal fonctionné."

Les médias américains rapportent que les enquêteurs ont testé les mécanismes de fermeture automatique de toutes les portes de l'immeuble dimanche et la plupart ont fonctionné, bien que la porte de l'appartement en feu ne l'ait pas fait, ainsi que quelques autres.

Kelly Magee, porte-parole des propriétaires, a déclaré que le système d'alarme incendie fonctionnait et qu'il n'y avait aucun problème connu avec les détecteurs de fumée. Daniel A. Nigro, a confié que l'un des premiers appels concernant l'incendie provenait d'un voisin qui a entendu les détecteurs de fumée se déclencher.

Selon M. Nigro, "les conditions de fumée dans ce bâtiment étaient sans précédent" et que les victimes avaient souffert d'une grave inhalation de fumée. C'est la fumée qui a causé les décès.

Le manque d'escaliers de secours et des cages d'escalier destinées à être utilisées comme sorties de secours a rendu difficiles les opérations de secours.

Quelque 200 pompiers ont été envoyés sur place. Vers 15h 30, ils ont pu maitriser l’incendie, qui a laissé des résidents dans un deuil indescriptible un total désarroi.

Mobilisation pour aider les victimes

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, qui a qualifié les événements de dimanche de "nuit de tragédie”, s'est engagée à créer un fonds d'indemnisation pour venir en aide aux survivants, leur permettre d’avoir de nouveaux logements et couvrir les frais d'inhumation des personnes décédées. Les résidents déplacés sont logés dans des hôtels.

"Ce sera l'un des pires incendies dont nous ayons été témoins au cours des temps modernes dans la ville de New York", a déclaré le maire de New York, Eric Adams sur les lieux.

Il exhorte toute personne touchée par l'incendie à demander l'aide des autorités, quel que soit son statut d’immigration, assurant que leurs informations ne seront pas transmises aux services d'immigration.

Le sénateur de New York Chuck Schumer a promis un soutien à l'immigration pour permettre aux familles de se réunir pour faire leur deuil.

BBC rapporte que la gouverneure de New York, Kathy Hochul, qui a qualifié les événements de dimanche de "nuit de tragédie", s'est engagée à créer un fonds d'indemnisation des victimes pour venir en aide aux survivants, leur permettre d’avoir de nouveaux logements et de les frais d'inhumation des personnes décédées.

Le bâtiment où s'est produit l'incendie meurtrier de dimanche se trouve à Fordham Heights, dans le West Bronx. Construit en 1972, il n'a pas d'escaliers de secours, comme la plupart des gratte-ciel modernes, et les résidents doivent se fier aux cages d'escalier en cas d'urgence.

Quelques témoignage des résidents

Le New York Daily Sun rapporte des témoignages de quelques habitants dont Anthony Romero. Cet homme qui habitait au 12e étage, a réveillé sa femme enceinte de sept mois et ses deux enfants.

“J'ai marché jusqu'à ma porte et je l'ai ouverte. Un énorme nuage de fumée noire est entré alors j'ai fermé la porte. Nous avons mis une serviette humide sous la porte. Je suis allé à la fenêtre arrière et j'ai vérifié et c'est à ce moment-là que j'ai vu la fumée sortir de l'appartement du troisième étage”, témoigne l’homme de 40 ans.

Romero, qui est asthmatique, est resté dans son appartement jusqu'à ce que les pompiers frappent à la porte, signalant que la famille pouvait évacuer en toute sécurité.

“Je n'avais pas le choix, il y avait trop de fumée dans les couloirs, je n'avais aucune chance de quitter mon appartement et de passer du 12e étage au premier étage et de vivre. Alors juste la fumée qui me frappe tout seul… Je crache du noir, mais je vais bien.”, a-t-il continué.

Tysena Jacobs, une résidente du 15e étage de 69 ans, a été piégée avec deux frères et sœurs dans son appartement qu'il occupait depuis 30 ans.

"Nous ne pouvions pas sortir. J'ai appelé le 911 trois fois, ils nous ont dit de mettre des serviettes à la porte mais je n'ai pas pu me rendre à la porte. C'était trop noir. Il faisait noir, on ne voyait rien. J'ai donc dû déposer beaucoup de serviettes à la porte de ma chambre.”, a-t-elle expliqué.

Le frère de Jacobs a poussé un climatiseur par la fenêtre d'une chambre pour tenter de faire circuler de l'oxygène dans l'appartement avant que les pompiers à la recherche de résidents pris au piège ne trouvent ses frères et sœurs.

"Je priais pour demander à Dieu de nous aider et de nous sortir de ce bâtiment en toute sécurité", a déclaré Jacobs.

Mahamadou Touré n’a pas eu la chance d’autres parents. Il a perdu sa fille de 5 ans et son fils adolescent.

“En ce moment, mon cœur est très… C'est d'accord. Je le donne à Dieu.”, s’est-il résigné.

Ousman Tunkara, 28 ans, lui, a perdu sa nièce de 3 ans qui vivait au 19e étage de l’immeuble. “C'était un bébé. Je suis triste... je suis triste.”, a déclaré Tunkara.

Le New York Times a aussi recueilli les propos de quelques survivants, dont ceux Wesley Patterson. Il était dans la salle de bain juste avant 11 heures du matin dimanche lorsque sa petite amie a frappé à la porte pour dire qu'elle avait vu des flammes sortir d'une autre unité. Il n'a fallu que quelques instants pour que l'appartement se remplisse de fumée, a déclaré M. Patterson, qui vit dans l'immeuble depuis 20 ans.

"Nous essayions juste de respirer. Je pensais à mon fils et je me demandais si j'allais le revoir un jour", a déclaré M. Patterson. C'est vers 11 h 20 que lui et sa famille avaient été sortis par la fenêtre par les pompiers.

"Je suis content que nous nous en soyons sortis sains et saufs, mais je n'arrive toujours pas à croire que cela se soit produit", a-t-il déclaré.

Dana Nicole Campbell, 47 ans, se trouvait dans un parc voisin, travaillant comme jardinière pour la ville, lorsqu'un de ses quatre enfants adolescents a appelé pour dire que de la fumée entrait dans leur appartement au troisième étage. Elle leur a dit de mettre des serviettes humides au pied de la porte pour empêcher plus de fumée d'entrer dans l'appartement et de se barricader à l'intérieur de l'appartement.

Puis elle s'est précipitée vers le bâtiment, arrivant juste à temps pour voir ses enfants sauter par la fenêtre du troisième étage. Ils ont atterri sur un matelas et des sacs poubelles que les gens avaient posé comme aire d'atterrissage de fortune. Nicole Campbell est reconnaissante que ses enfants soient indemnes.

Cristal Diaz, 27 ans, venue de la République dominicaine il y a deux ans, buvait du café, comme chaque matin, dans son appartement au au 15e étage lorsque le feu s’est déclaré.

Ce sont les pompiers les ont aidés, elle, ses deux tantes, âgées de 49 et 65 ans, et trois cousins, à s'échapper de leur appartement en fumée. Elle n'a pu emporter que son téléphone et ses pièces d'identité lorsqu'elle est partie. Sa famille est actuellement hébergée chez des amis.

Ahouss Balima, 20 ans, vivait au neuvième étage avec ses parents et ses trois jeunes sœurs. Lui et sa famille étaient encore endormis quand l’incident a commencé. Il a été réveillé par le bruit de quelqu'un qui criait à l'aide.

Ils ont été secourus par les pompiers, mais l'une de ses sœurs a été transportée à l'hôpital, dans un état critique.

Le dernier incendie qui a gravement endeuillé la ville de New York et le Bronx remonte au 25 mars 1990. Un incendiaire a utilisé un bidon d'essence pour mettre le feu à un cub, tuant 87 personnes, dont la moitié avaient moins de 25 ans.

C’était l'incendie de ville le plus meurtrier en 79 ans.