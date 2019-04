Un international burundais décède en plein match

San Antonio, dos au mur, n'a pas craqué et a remporté le match N.6 (120-103) de son duel du 1er tour des play-offs NBA face à Denver, jeudi.

Les Spurs et les Nuggets sont dos à dos trois victoires partout et le vainqueur du match N.7 samedi à Denver se qualifiera pour les demi-finales de la conférence Ouest où il affrontera Portland.

San Antonio a quasiment toujours fait la course en tête.

La franchise texane a définitivement lâché Denver en fin de 3e quart-temps et en début de 4e période en marquant 22 points et en n'en concédant que quatre.

LaMarcus Aldridge et DeMar DeRozan ont marqué respectivement 26 et 25 points.

"On savait qu'on n'avait plus le droit à l'erreur et on a répondu présent. Il faudra aborder le match N.7 avec le même état d'esprit, un match N.7, c'est tout ou rien", a rappelé DeRozan.

Le pivot serbe de Denver Nikola Jokic a fini meilleur marqueur de la rencontre avec 43 points (19 sur 39 au tir), mais son équipe a cruellement manqué de réalisme à trois points (25% de réussite).

"Il y a plein de petites choses qui n'ont pas fonctionné ce (jeudi) soir, on n'a pas été assez attentif et concentré", a regretté l'entraîneur de Denver, Mike Malone.

- 283e victoire pour Popovich -

Malgré ce revers, Denver, qui a terminé à la 2e place de la conférence Ouest à l'issue de la saison régulière, reste favori pour la qualification.

Les Nuggets présentent en effet le meilleur bilan à domicile du Championnat 2018-19 avec 34 victoires et sept défaites en saison régulière.

Il s'agira par ailleurs du 133e match N.7 de l'histoire des play-offs et l'équipe qui reçoit a un net avantage avec 104 victoires dans les précédentes confrontations.

Enfin, cela sera la sixième fois qu'une tête de série N.2 (Denver) et une tête de série N.7 (San Antonio) seront départagées à l'issue d'un match N.7. A chaque fois, jusque-là, c'est l'équipe la mieux classée qui est sortie victorieuse de cette "finale".

Mais il faut plus que ces statistiques pour décourager l'emblématique entraîneur de San Antonio, Gregg Popovich.

"Notre but sera de bien jouer et de continuer sur notre lancée", a asséné "Pop" qui a remporté son 283e match de play-offs et dépassé Pat Riley pour la 2e place du classement historique dominé par Phil Jackson (333).

Depuis qu'il a pris les commandes en 1996 de San Antonio, dominé en 2018 au 1er tour par Golden State (4-1), Popovich n'a jamais connu l'affront d'une élimination d'entrée deux années de suite.

Avec AFP