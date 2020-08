Seize militants de l'opposition togolaise sortent de prison

Au Togo, une start-up allie le fait-maison et les pots de bébé tout prêt à utiliser. VOA Afrique est allé à la rencontre de la fondatrice de Bébé Green Togo.

C’est un jour de production à Bébé Green Togo. Les fruits et légumes lavés et coupés en petits morceaux passent au mixeur. Ils sont ensuite mis dans des pots préalablement stérilisés et sont immédiatement mis dans le réfrigérateur.

La production ainsi faite, le service de livraison prend le relais: 24 heures pour écouler cette production. Bébé Green Togo ne produit qu’en petites quantités pour le moment et parfois sur commande.

Cette micro entreprise vient soulager les parents dont les nourrissons doivent passer le cap de la diversification alimentaire. La structure propose des produits faits maison qu’elle commercialise.

Cette aventure a commencé par une simple envie de fabriquer des pots nutritifs pour son enfant, a confié Laetitia Atsu, directrice de Bébé Green Togo, à VOA Afrique.

"Je me suis dit pourquoi ne pas prendre les fruits et les légumes qu’on a au Togo, les transformer en purées et en compotes pour les donner à mon enfant. Voilà, je suis allée au marché, j’ai pris de fruits et j’ai commencé par faire des compositions", relate Mme Atsu, soulignant qu’à ce jour 12 recettes différentes sont à la disposition des clients.

De bouche à oreille et grâce aux réseaux sociaux, l'entreprise se fait une clientèle.

"J’ai voulu essayer parce que dans un premier temps, je suis de nature très sélective en matière de nourriture, surtout concernant mon bébé", confie Liberté Ahodo, mère d’un garçon de 9 mois, une cliente qui a adopté la gamme après l'avoir vue en ligne.​ "Ça tombait à pic", ajoute-t-elle.

Bébé green Togo se veut une entreprise sociale. Elle organise des séances de causerie-débat animées par des nutritionnistes et pédiatres pour sensibiliser les mères sur l’alimentation de leurs enfants.

L’engagement de la directrice de Bébé Green Togo, Laetitia Atsu, en faveur d’une bonne et saine alimentation des enfants est renforcé par sa propre expérience, dit-elle.

"Je me suis engagée parce que j’ai fait l’expérience, et j’ai vu que mon dernier bébé qui a gouté à tous ces produits naturels, a eu un développement harmonieux", affirme-t-elle. "Je sensibilise donc les mamans à adopter le naturel, à prendre des produits que nous avons au Togo".