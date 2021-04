Reprise du championnat de football au Togo

Rejouer au ballon après un an de suspension, les locaux Togolais l’ont beaucoup attendu. La reprise du championnat, bien que pénible pour les muscles, est accueillie avec le sourire.

"C’est une joie pour nous les joueurs, parce que ça fait une longue période qu’on n’a pas eu de compétition. Après une longue pause, ce sont toutes les équipes qui étaient en difficulté. C’est un premier match, des deux côtés c’était la victoire d’abord pour le moral du groupe et pour le moral de tout un chacun. Ce n’était pas facile en première mi-temps mais on a donné pour avoir la victoire. Dieu merci, on a eu la victoire et nous sommes satisfaits", a indiqué Germain Kwadjo, joueur d’Asko de Kara.

Pour ce premier match de la saison, Asko de Kara a battu Sara Sport de Bafilo sur un score de 2-0 dont un but sur pénalty à la 90ème minute. Le caractère jeune de l’équipe de Bafilo n’a pas joué en sa faveur, a estimé l’entraineur de Sara Sport Isso Takou.

"On a bien commencé. Notre adversaire était prenable mais j’ai une équipe très jeune, qui a essayé de contenir les 45 premières minutes. A la deuxième mi-temps, il y a eu de petits relâchements de mes pions, et ça m’a valu deux buts", a-t-il déclaré, se disant confiant pour la suite du championnat.

Alors que la pandémie de Covid-19 sévit, les autorités sportives du Togo ont pris des mesures supplémentaires afin de permettre au championnat d’aller jusqu’à son terme.

Dans un communiqué, la Fédération togolaise de football informe que ce championnat est organisé en deux poules de 8 équipes pour limiter les contacts.

À l’issue des matchs de poule en aller et retour, les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les éliminatoires, qui se joueront sous la forme d’un mini tournoi à quatre. La FTF indique que les derniers de chaque groupe seront relégués en division inférieure.

Comme dans beaucoup de pays dans le monde, les matchs se jouent à huis clos sans spectateurs. Les tests PCR sont exigés avant chaque rencontre pour les joueurs, le staff technique et les dirigeants qui seront présents sur le terrain. Les stades sont désinfectés avant chaque rencontre.