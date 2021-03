CAN-2022: Le Maroc, l'Egypte et... les Comores y sont presque

Quelques grands d'Afrique sont déjà qualifiés, outre le Cameroun en tant que pays organisateur: l'Algérie, tenant du titre, le Sénégal, la Tunisie et le Mali.

Cette session finale, avec la 6e journée ce week-end, a été marquée par les âpres négociations pour libérer les nombreux internationaux en Europe, en raison des mesures pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

Le sélectionneur de la Guinée, Didier Six, a par exemple négocié avec Liverpool pour disposer de son leader Naby Keita pour le premier match, contre le Mali, mercredi.

Sur le terrain, un seul point suffit au Maroc, en Mauritanie, comme pour l'Égypte, détenteur du record de victoire (7 CAN), au Kenya.

Pareil pour les Comores, où tout l'archipel vibre depuis des jours au rythme de ses "Cœlacanthes": un point contre le Togo, voire une défaite du Kenya, qui joue un peu plus tard, signerait un exploit historique.

Il faut encore une victoire à la Côte d'Ivoire, à Niamey face au Niger, pour se qualifier, mais attention, un faux-pas des "Éléphants" les mettrait en danger dans un groupe serré.

Même objectif pour les "Aigles" du Nigeria, qualifiés s'ils s'imposent au Bénin.

La situation est plus serrée dans les autres groupes, notamment le A, après la disqualification du Tchad, sanctionné car le gouvernement y a dissous la Fédération.

Ses deux derniers matches sont donnés perdus par forfait, ce qui oblige la Guinée à battre le Mali pour se qualifier. Sinon il faudra ramener au moins un point de Namibie au dernier match.

Dans le groupe C, trois pays se disputent deux tickets. Le Ghana et l'Afrique du Sud (9 points) s'affrontent, le Soudan reçoit Sao Tomé et Principe, qui a perdu tous ses matches et peut donc revenir sur les talons d'un éventuel perdant du duel des leaders, ou se rapprocher des deux en cas de nul.

Enfin, une victoire à domicile contre la Tanzanie qualifierait la Guinée Équatoriale.

Le programme (en heures locales):

Groupe A:

Mercredi

(17h00) Guinée - Mali

Classement Pts J diff.

1. Mali 13 5 +4

2. Guinée 8 4 +3

3. Namibie 6 5 0

4. Tchad 1 6 -10

* Le Tchad a été disqualifié car le gouvernement a dissous la Fédération et a ses deux derniers matches perdus sur tapis vert 3-0, contre la Namibie et le Mali

Groupe B:

Mercredi

(14h00) Sud-Soudan - Malawi

Ouganda - Burkina-Faso

Classement Pts J diff.

1. Burkina-Faso 8 4 +3

2. Ouganda 7 4 +2

3. Malawi 4 4 -3

4. Sud-Soudan 3 4 -2

Groupe C:

Mercredi

(20h00) Sao Tomé et Principe - Soudan

Jeudi

(17h00) Afrique du Sud - Ghana

Classement Pts J diff.

1. Ghana 9 4 +4

2. Afrique du Sud 9 4 +3

3. Soudan 6 4 +2

4. Sao Tomé et Principe 0 4 -9

Groupe D:

Jeudi

(17h00) Gabon - RD Congo

Gambie - Angola

Classement Pts J diff.

1. Gambie 7 4 +2

2. Gabon 7 4 +1

3. RD Congo 6 4 +1

4. Angola 1 1 -4

Groupe E:

Vendredi

(14h00) Burundi - Centrafrique

(20h00) Mauritanie - Maroc

Classement Pts J diff.

1. Maroc 10 4 +8

2. Mauritanie 5 4 0

3. Burundi 4 4 -3

4. Centrafrique 3 4 -5

Groupe F:

Mercredi

(14h00) Rwanda - Mozambique

Vendredi

(17h00) Cap-Vert - Cameroun

Classement Pts J diff.

1. Cameroun 10 4 +6 Q

2. Cap-Vert 4 4 0

3. Mozambique 4 4 -3

4. Rwanda 2 4 -3

Groupe G:

Jeudi

(14h00) Comores - Togo

(17h00) Kenya - Egypte

Classement Pts J diff.

1. Egypte 8 4 +3

2. Comores 8 4 +2

3. Kenya 3 4 -1

4. Togo 1 4 -4

Groupe H:

Jeudi

(17h00) Botswana - Zimbabwe

(20h00) Zambie - Algérie

Classement Pts J diff.

1. Algérie 10 4 +8 Q

2. Zimbabwe 5 4 -1

3. Botswana 4 4 -1

4. Zambie 3 4 -6

Groupe I:

Vendredi

(14h00) Eswatini - Guinée-Bissau

(17h00) Congo - Sénégal

Classement Pts J diff.

1. Sénégal 12 4 +8 Q

2. Congo 7 4 +3

3. Guinée-Bissau 3 4 -3

4. Eswatini 1 4 -8

Groupe J:

Jeudi

(20h00) Guinée Équatoriale - Tanzanie

Libye - Tunisie

Classement Pts J diff.

1. Tunisie 10 4 +5 Q

2. Guinée Équatoriale 6 4 0

3. Tanzanie 4 4 -1

4. Libye 3 4 -4

Groupe K:

Mercredi

(14h00) Éthiopie - Madagascar

(17h00) Niger - Côte d'ivoire

Classement Pts J diff.

1. Côte d'Ivoire 7 4 +1

2. Madagascar 7 4 +4

3. Éthiopie 6 4 +2

4. Niger 3 4 -7

* La Côte d'Ivoire devance Madagascar dans les confrontations directes (2-1/1-1)

Groupe L:

Samedi

(14h00) Lesotho - Sierra-Leone

(17h00) Bénin - Nigeria

Classement Pts J diff.

1. Nigeria 8 4 +3

2. Bénin 7 4 +1

3. Sierra-Leone 3 4 -1

4. Lesotho 2 4 -3