Report partiel des élections du 30 décembre dans deux zones de conflit

"Les élections directes dans les circonscriptions électorales de Beni, Beni ville et Butembo ville, en province du Nord-Kivu (dans l'est), ainsi que Yumbi, dans la province de Maï-Ndombe (dans le sud-ouest), initialement prévues le 30 décembre 2018, sont programmées au mois de mars 2019 et feront l'objet d'un calendrier spécifique", indique un communiqué de la Céni.

Kinshasa veut organiser ses élections sans l'aide financière ni l'appui logistique de ses "partenaires" étrangers occidentaux (ONU, UE), ni de leur mission d'observation électorale.

Les Nations unies, présentes depuis 20 ans en RDC, et les partenaires occidentaux de Kinshasa sont restés très discrets, voire silencieux, jusqu'à présent.

La Mission des Nations unies au Congo a répété qu'elle proposait ses bons offices à "toutes les parties" pour "un processus électoral pacifique, transparent et crédible".

"Nous aurions souhaité que les élections se tiennent à la date prévue", glisse une source onusienne. "Nous prenons acte de ce report de sept jours et demandons à tout le monde de rester calme".

L'incendie d'un entrepôt de la Céni le 13 décembre à Kinshasa a porté un "coup dur" au processus électoral, s'est justifiée la centrale électorale.