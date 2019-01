Pas de lien entre la suspension d'Onnoghen et les élections

"Le président de la Cour suprême n'est pas en charge de l'élection. Il n'est pas non plus le premier arbitre des plaintes électorales", a expliqué Garba Shehu, le porte-parole du président Muhammadu Buhari dans un communiqué publié dimanche soir.

"Lui-même et la Cour suprême n'interviendront à titre d'arbitre final qu'à la fin du processus d'appel (...) Il est illogique de lier le CJN (Chief Justice of Nigeria) aux élections de cette façon, à moins de supposer que des plaintes seront déposées et qu'elles iront jusqu'à la Cour suprême", a-t-il ajouté.

Le président Buhari a suspendu vendredi Walter Onnoghen et a nommé à son poste un juge originaire du nord du pays, comme lui.

M. Onnoghen est poursuivi devant le Tribunal du code de conduite, une juridiction créée spécialement pour juger les questions éthiques. Il est accusé de ne pas avoir déclaré plusieurs comptes bancaires en dollars, euros et livres sterling.

Cette mesure a provoqué des critiques tant au Nigeria qu'à l'étranger à l'égard du président, candidat à sa réélection au scrutin du 16 février, auquel il est reproché d'avoir violé la Constitution et de tenter de manipuler l'appareil judiciaire.

La Constitution nigériane prévoit en effet que le président ne peut renvoyer le plus haut magistrat du pays qu'avec l'approbation des deux-tiers des sénateurs. Dans ce cas, M. Onnoghen n'a pas été renvoyé, mais "suspendu".

- Session d'urgence au Sénat -

L'Union européenne, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont exprimé samedi leur préoccupation et le Sénat doit tenir mardi une session d'urgence sur le sujet.

Dans une première réaction, le porte-parole présidentiel Garba Shehu avait accusé l'UE, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis qui doivent envoyer des observateurs électoraux d'ingérence dans les affaires intérieures du Nigeria.

Selon lui, la position du juge Onnoghen était "intenable" et le président Buhari a été contraint de le suspendre car le magistrat avait refusé de se retirer sur une base volontaire.

Les élections de février s'annoncent très disputées entre le président sortant, candidat du Congrès des Progressistes (APC) et le principal parti de l'opposition, Parti populaire démocratique, représenté par Atiku Abubakar.

Les membres de l'Association des magistrats nigérians (NBA) se rencontrent lundi pour discuter de cette affaire, qui fait grand bruit et pourrait être un tournant dans cette campagne électorale, plutôt timide jusqu'à présent.

Les magistrats discuteront de moyens de pression sur le gouvernement et notamment de suspendre tous les procès en cours jusqu'à nouvel ordre pour dénoncer ce qu'ils qualifient de "tentative de coup d'Etat contre l'appareil judiciaire".

L'ancien général Buhari avait été élu en 2015 sur la promesse d'éradiquer la corruption, ce "cancer" qui gangrène le premier producteur de pétrole du continent, mais ses détracteurs l'accusent de mener une chasse aux sorcières et ne viser que ses opposants politiques.

Le cabinet de recherche en sciences politiques basé à Lagos SBM Intelligence rappelle que la dernière fois qu'un président de la Cour Suprême a été démis de ses fonctions remonte à 1975, lors du coup d'Etat militaire de Murtala Muhammad.

"Les motivations de cette suspension sont totalement politiques et indiquent que le président veut exercer une influence sur l'appareil judiciaire", qui devra déterminer le vainqueur des élections en cas de litiges, dit-il dans une analyse.

Cette décision devrait avoir de lourdes conséquences sur les suspicions de violation d'Etat de droit, mais aussi sur l'incertitude politique et économique qui en découle, selon les experts nigérians.

Avec AFP