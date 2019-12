Ouverture du congrès du parti de Sassou à un an de la présidentielle

Les autorités congolaises ont lancé mardi la réponse humanitaire en faveur de quelque 180.000 victimes des inondations dans les régions nord du pays. La cargaison qui a quitté le port fluvial de Brazzaville transporte des médicaments, des vivres et des non-vivres.

260 tonnes de vivres et non vivres embarqués mardi au port de Brazzaville, c'est le cadeau de Noël pour les 180.000 victimes des inondations dans le nord du pays. Il s'agit d’une centaine de cartons de médicaments de première nécessité, les savons, les nattes ou les sceaux.



On remarque également sur la barge qui a quitté le quai de la sardine, du riz, de l'huile et du sel. Le bateau va parcourir plus de 1.000 km jusqu'à Betou, dans la Likouala.

La ministre en charge de l'Action humanitaire, Antoinette Dinga Dzondo a assisté au départ du bateau dont le voyage, supervisé son directeur de cabinet, pourrait durer un mois. "Et là-dedans nous avons 260 tonnes de vivres et non-vivres. Et pour avoir tous ces vivres, ce n'était pas facile. Les équipes qui partent sont constituées de gens formés".

Mme Dinga Dzondo a précisé que les équipes embarquées sur le bateau ne travailleront pas seules lors de la distribution de l'aide. "Sur place, ces équipes vont trouver des ONG et la Croix-Rouge qui va nous aider. C'est le bateau qui part, à partir de cet après-midi nous allons charger les camions qui partent par la route. Sur le bateau nous avons six équipes, et par la route nous avons sept équipes, soit 13 équipes qui vont se déployer", a-t-elle souligné.

Le gouvernement qui avait lancé un appel à l'aide à la communauté internationale a pu réunir 400 millions de francs CFA pour organiser cette première réponse humanitaire. Elle va viser 30 ménages dans 21 districts des Plateaux, de la Cuvette et surtout de la Likouala où on compte le plus de victimes des inondations.

Fidèle Dimou, le ministre des Transport était également au port fluvial de Brazzaville. "En cette période de crue, c'est le moment idéal pour que le bateau puisse naviguer en toute sécurité, de Brazzaville jusqu'à Bangui, via les localités riveraines du Congo. Le seul bateau qui soit en bon état actuellement, c'est 'Ville de Brazzaville'' que vous voyez", a assuré le ministre des Transports.

Le transport de cette aide humanitaire sera assuré par la société SOCOTRAF. Son directeur Alphonse Kani prévoit des endroits de dure navigabilité. "Quand nous rentrons dans les affluents, un bateau comme celui-ci ne peut pas naviguer régulièrement, donc il y a de petites unités qui peuvent prendre le relais. En principe, ''Ville de Brazzaville'' peut transporter jusqu'à 300 tonnes de marchandises, c'est un bateau qui a un fort tirant d'eau", a expliqué le technicien qui a précisé qu'en aller et retour, le bateau chargé à 47.000 litres de carburant, a son autonomie.

L'aide du gouvernement va s'ajouter à la contribution des organisations internationales comme le PAM et le HCR, permettant ainsi à ces sinistrés de passer d'heureuses fêtes de fin d'année.