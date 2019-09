MTN Nigeria ferme tous les magasins et centres de services du pays

MTN Nigeria va fermer tous les magasins et centres de services du pays jusqu'à nouvel ordre après des attaques anti-sud-africaines contre les installations de la société dans trois villes. L’activité du secteur privé au Kenya a chuté le mois dernier à son plus bas niveau depuis mai.

MTN craint pour la sécurité de ses clients, de son personnel et de ses partenaires. Ses installations ont été attaquées à titre de représailles contre les émeutes xénophobes en Afrique du Sud. Le Nigeria est le plus gros marché de MTN avec plus 58 millions d’utilisateurs et représente un tiers du bénéfice principal du groupe.

L’activité du secteur privé au Kenya a chuté le mois dernier à son plus bas niveau depuis mai à cause des problèmes de trésorerie dus en partie à des arriérés de factures en provenance des ministères pour des biens et services qui leur sont fournis. L’indice directeur des achats est tombé à 52,9 ; en baisse par rapport à 54,1 en juillet. Afin d'assurer la croissance économique, des réformes urgentes doivent être menées pour améliorer l'accès des entreprises au crédit, en plus d'un plan cohérent du gouvernement visant à éponger les arriérés dus au secteur privé, selon les économistes.

Le déficit commercial du Maroc a augmenté de 4,3% pour s'établir à 11.523.557.783 euros au cours des sept premiers mois de cette année par rapport à l'an dernier. Les importations d'énergie, y compris le gaz et le pétrole, ont diminué de 2,1% à 45 milliards de dirhams. Les envois de fonds des Marocains résidant à l’étranger ont chuté de 1%, tandis que les investissements directs étrangers ont diminué de 17,3% à 985.320.495 euros.