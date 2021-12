Mahamat Idriss Deby est désormais un général cinq étoiles

Le gouvernement de transition a annoncé l'amnestie générale à 257 prisonniers après un conseil des ministres présidé par Mahamat Idriss Deby. Cette amnistie devra permettre d’organiser un dialogue national inclusif.

Cette décision concerne 257 personnes condamnées pour des faits d’acte de terrorisme, de complicité, de recrutement et d’enrôlement des mineurs dans les groupes armés et 39 autres condamnés pour des faits d’atteintes à l’intégrité de l’État et de délits d’opinion.

Pour Abdéramane Koullamalah, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, cette décision s’inscrit dans la logique de l’appel lancé, par le chef de l’État, à l’endroit des groupes politico-militaires pour participer à la construction d’un Tchad nouveau.

"En application de cet engagement et afin de parachever les conditions d’une réconciliation sincère et intégrale des filles et fils du Tchad, il est apparu indispensable de faire table rase des vestiges hérités des périodes sombres de notre pays en accordant une amnistie générale à ceux qui, pour une raison ou une autre, avaient choisi la voie de l’exil et/ou de la violence pour exprimer leurs divergences politiques", a déclaré le porte-parole du gouvernement.

Béral Mbaikoubou, conseiller de la République, salue cette décision qui pour lui est un pas de franchi vers le dialogue. Il craint toutefois que ce geste serve de mauvais exemple à ceux qui veulent faire de la guerre une culture de rente.

"On ne peut pas se permettre de prendre des armes comme première solution à nos problèmes en comptant sur l’impunité qui finit toujours par s’arranger lors de ce genre de discussions", a souligné Béral Mbaikoubou.

Pour l’opposant Dr Nasra Djimasngar, secrétaire général du parti Un Nouveau Jour, c’est un geste d’apaisement mais qui ne règle pas le problème du fond.

Il estime que le pardon doit être accordé par ceux qui ont subi les affres de la guerre dans leur chair.

"Amnistier veut dire pardonner et s’ils ont le pardon par rapport à tout ce qu’ils ont commis, mais le dialogue n’a pas de sens. N’oubliez pas que le problème du Tchad n’est basé que sur la prise du pouvoir par les armes à travers les rébellions et cette question sera au centre des débats", a déclaré Dr Nasra Djimasngar.

Bor Gogoto, un autre conseiller de la République, ne partage pas cet avis.

"Après le décès du maréchal, les Tchadiens ont décidé d’aller au dialogue pour se dire un certain nombres de vérités, de se pardonner pour aller sur de nouvelles bases. Et si déjà on libère ces gens, c’est salutaire", insiste-t-il.

Mahamat Dingadimbaye, coordonnateur d’une ONG tchadienne, prend acte de la décision qui est l’une des conditions des personnalités politiques et militaires et des exilés politiques pour leur participation au dialogue national inclusif.

Il invite les politico-militaires et aux exilés politiques de prendre la balle au rebond et de rentrer pour participer à de dialogue.

A ce jour, aucune date n’est retenue pour cette messe politique alors que dans la feuille de route élaborée par le gouvernement de transition il est prévu l'organisation de ce dialogue entre novembre et décembre de l’année en cours.