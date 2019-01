Lionheart, le premier film de Netflix made in Nigeria

Dans "Lionheart", qui est aussi son premier film, Genevieve Nnaji interprète Adaeze, directeur de la logistique d'une entreprise de transport familiale qui s'efforce de remporter un contrat avec l'État.

Son père, le chef Ernest Obiagu (Pete Edochie), loue publiquement les capacités de Adaeze lors de la réunion de présentation avant de se retirer suite à une crise cardiaque.

"Lionheart" n'est pas seulement un film sur la manière dont une femme prend la direction d'une entreprise dans une société sexiste.

Tandis que son père se repose, il nomme Godswill (Nkem Owoh), son frère, à la tête par intérim, provoquant une tension entre la nièce et son oncle. Mais alors que le temps presse pour régler les dettes, les deux personnages doivent faire face à un concurrent sans scrupule (Kanayo O. Kanayo) et y arrive avec le style effronté et transactionnel de Godswill et l’approche mesurée d’Adaeze.

Sur Twitter, la directrice et actrice remercié ses nombreux fans qui ont déjà regardé son film : "Merci à tous d'avoir accepté #lionheartthemovie dans votre foyer et dans votre cœur. À l'échelle mondiale. Voici comment nous changeons le récit. Continuons à combler le fossé".

Parmi les films de Nollywood actuellement diffusés sur Netflix, on peut voir The Wedding Party, Fifty, The Visit, When Love Happens, Road to Yesterday et Dearest Mummy.