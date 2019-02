Les recherches se poursuivent après le naufrage d'au moins 40 personnes

L'accident est survenu près du village d'Ouna lorsqu'une barque en provenance de l'île béninoise de Gorou Beri avec son bord une centaine de passagers a cédé à un coup de vent.



Jusqu'à 15h TU jeudi, aucun corps n'avait été retrouvé selon le maire de la commune rurale de Sambera, près du lieu de l'accident.



Lors des opérations de secours après le drame, 62 personnes ont été sauvées. Il y avait également 43 paires de chaussures, ce qui laisse croire que leurs propriétaires se sont noyés.



D'après les pêcheurs, "du fait du trop-plein du fleuve, il faut 24h pour que les corps commencent à immerger'', a indiqué le maire de Sambera Oumarou Hassane à VOA Afrique.



"Les populations et les unités navales de la douane, de la gendarmerie et des forestiers sont mobilisés avec pour consigne de veiller à ce que les corps qui immergeront soient récupérés et identifiés", a poursuivi le maire.



Par le passé, des pirogues ont chaviré sur le fleuve à ce niveau, soit pour cause de surcharge ou de forts courants d'eau, mais jamais le bilan avait été aussi lourd.



Les autorités nigériennes et béninoises à la frontière prévoient de se retrouver bientôt pour réactiver des mesures d'interdiction de navigation la nuit ainsi que les surcharges.