Les primaires républicaines aux Etats-Unis, une course d'étapes

Les démocrates organisent aussi leurs propres primaires, mais sans grand enjeu puisque dans le système moderne de primaires tous les présidents sortants candidats à la réélection ont obtenu l'investiture de leur parti, qui leur est généralement peu disputée. Joe Biden devrait être officiellement consacré lors de la convention démocrate du 19 au 22 août à Chicago.

Primaires Etat par Etat en janvier et février

Après l'Iowa lundi soir, Donald Trump et ses rivaux républicains, dont son ancienne ambassadrice à l'ONU Nikki Haley et le gouverneur de Floride Ron DeSantis, se tourneront vers le New Hampshire, Etat frontalier du Canada qui organise sa primaire le 23 janvier.

Le processus se poursuivra en février dans d'autres Etats, dont le Michigan et la Caroline du Sud.

Parallèlement, le 8 février la Cour suprême entendra les arguments des deux parties après un recours de l'ex-président sur une décision de la justice du Colorado le déclarant inéligible en raison de ses actes lors de l'assaut du Capitole par ses partisans le 6 janvier 2021.

Mais ce recours étant suspensif, son nom figurera bien sur les bulletins de vote au Colorado et ailleurs, jusqu'à ce que la plus haute juridiction statue, à une date indéterminée.

Accélération du calendrier en mars

Le calendrier s'accélère en mars avec une série de primaires simultanées dans les Etats à plus forte population, chacun envoyant à la convention républicaine un contingent de délégués en rapport avec la taille de sa population.

En particulier, le 5 mars se tient le "Super Tuesday", des primaires concomitantes dans une quinzaine d'Etats, dont les deux plus peuplés du pays, la Californie et le Texas, où se jouera l'attribution d'un tiers des délégués. Deux semaines plus tard, ce sera le tour de six autres, dont la Floride, l'Illinois et l'Ohio.

Le rythme devrait aussi s'élever sur le plan judiciaire, puisque sauf report, deux des procès au pénal de Donald Trump débuteront le 4 et le 25 mars.

Le premier, son procès fédéral à Washington, porte sur ses tentatives présumées illégales d'obtenir l'inversion des résultats de l'élection de 2020 remportée par Joe Biden.

Le second doit s'ouvrir devant la justice de l'Etat de New York pour des paiements suspects afin d'acheter le silence de l'actrice pornographique Stormy Daniels au sujet d'une ancienne relation extraconjugale supposée, qui aurait pu plomber la candidature de Donald Trump en 2016.

L'ex-président espère forcer la décision le plus tôt possible en creusant un écart irrattrapable avec ses adversaires aux primaires alors que ces procès commenceront à peine.

Dernières primaires en juin et convention en juillet

Les dernières primaires auront lieu le 4 juin, plus d'un mois avant la convention républicaine à Milwaukee, dans le Wisconsin, du 15 au 18 juillet.

D'ici là, un autre procès fédéral de Donald Trump, pour sa gestion présumée négligente de dossiers confidentiels qu'il avait emportés après son départ de la Maison Blanche est prévu à partir du 20 mai en Floride, mais devrait être reporté.

A cette date, plus de 90 % des délégués auront été attribués et le champion des républicains pour l'élection de novembre devrait être déjà connu.