L'immigration, enjeu électoral des démocraties occidentales

Jusqu’où Joe Biden serait-il prêt à aller quant au durcissement de sa politique migratoire ? En effet, le président américain s’est dit récemment disposé à des compromis sur le sujet face au blocage de son dernier plan d’aide à l’Ukraine par les Républicains.

L’immigration se retrouve ainsi otage de l’agenda politique au point de remettre en cause des consensus politiques qui existaient entre les différents partis depuis plusieurs décennies sur la politique étrangères des États- Unis. Au grand dam de l’actuel locataire de la Maison Blanche, contraint de dériver de son programme, quitte à aliéner sa basse progressiste.



Cette équation à moins d’un an de la présidentielle de novembre 2024 est d’autant plus difficile pour Joe Biden que son opposition républicaine axe désormais une partie de sa campagne politique sur la dénonciation d'une prétendue "invasion" migratoire à la frontière mexicaine.



Loin de toute autre considération, il se précise de plus en plus une nouvelle réalité politique dans les pays occidentaux qui fait de la question de l’immigration un impératif électoral.

Au rythme du calendrier électoral

Au-delà des États-Unis, le sujet est d’une poignante actualité en Europe. La France est aujourd’hui prise dans un tourbillon marqué par un débat houleux et fort agité autour du cadre législatif des réformes sur l’immigration jugées nécessaires par le président Macron. Et cela malgré le fait que la France ait une faible immigration comparée aux autres membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).



Elle a ainsi enregistré 31% de hausse de sa population immigrée entre 2000 et 2021, contre 51% en Allemagne, 61% au Royaume-Uni, 119% en Espagne et 25% aux États-Unis sur la même période.

Le président Emmanuel Macron a fait adopter, le 19 décembre 2023, avec le soutien de l’extrême droite, un nouveau projet de loi promouvant entre autres, le durcissement du droit du sol, l’instauration des quotas migratoires, la restriction des allocations familiales pour les étrangers non européens.



A l’origine de cette réforme, ce qui peut apparaître comme de nouvelles exigences de l’opinion publique française de plus en plus marquée par une forte poussée de l’extrême droite.

L’objectif du gain électoral

"Pour éviter que le Rassemblement national (RN, le principal parti d’extrême droite français) arrive au pouvoir, il faut traiter les problèmes qui le nourrissent et montrer qu'il y a une réponse dans le champ républicain conforme à nos valeurs", a justifié Macron mercredi 20 décembre 2023 face au tollé suscité par le vote de la nouvelle loi à l’origine par ailleurs de la démission de son ministre de la Santé Aurélien Rousseau en de protestation.



Au Royaume-Uni, afin de préserver son poste de Premier ministre, Rishi Sunak, sous la pression de son camp politique, est déterminé à faire aboutir son controversé traité migratoire visant à envoyer les demandeurs d’asile au Rwanda.



"Nous devons nous résoudre à des expulsions massives", a déclaré pour sa part le chancelier social-démocrate allemand Olaf Scholz, le 21 octobre 2023 à la Une du Spiegel, marquant ainsi un changement de ton radical concernant l’immigration, à la suite des gains importants aux élections régionales du 8 octobre dernier de l’AFD, un parti d’extrême droite.



Dans plusieurs pays occidentaux, l'instrumentalisation politique des "peurs migratoires sourdes" semble porter ses fruits sur le plan électoral, obligeant les différentes formations à s'adapter en conséquence au risque de radicaliser un peu plus les débats publics.