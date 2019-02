Les fonctionnaires insatisfaits des 15% d'augmentation consentis par le gouvernement

Les fonctionnaires frappés financièrement par les mesures d’austérités du gouvernement se disent, une fois de plus, avoir été roulés dans la farine.

Les 15 % sur la coupe des AGS, les augmentations générales spécifiques entrés en vigueur ce mois de janvier 2019 ramenant ainsi les AGS à 65 % conformément à l’accord signé le 26 octobre 2018 entre gouvernements partenaires sociaux, ne change pas grand-chose dans le panier de la ménagère.

Quelques fonctionnaires expriment au micro de VOA Afrique, leur déception.



"Je ne comprends rien dans tout ce qui se passe puisque le salaire, depuis qu’on a réduit vraiment, je ne maîtrise rien. Je sais que j’ai plus de 200.000 FCFA en l’air et ça m’énerve même. Nous les enseignants, nous avons beaucoup de problème, mais l’AGS, c’est une goutte d’eau dans la mer. Recensement par ci, abattement par-là 16 mesures par-ci, mais on ne s’en sort pas. Ce que nous avons constaté sur nos salaires ne répond pas à notre attente."



Pour Younouss Mahadjir, vice-président de l’Union des syndicats du Tchad et membre du comité paritaire gouvernement et syndicat pour l’assainissement des fichiers de la solde, cette augmentation n’était pas dans l’objectif principal de la lutte qui est d’œuvrer pour l’annulation du décret 687, qui ampute les primes et indemnités des agents de l’Etat de 50 %.

"C’est tout à fait normal que les fonctionnaires disent que c’est insignifiant. C’est entre 10.000 et 15.000 Francs CFA peut-être même moins que ça, pas plus. On a 50 % qui sont coupés, les AGS qui devaient ne pas être coupées parce que ce n’est même pas ciblé dans le décret 687 parce que les AGS ne sont pas les indemnités, c’est inclus dans le salaire. Ils nous ont imposés pour qu’on puisse avaler cela. Nous savons bien que ceci est une concession qui nous empêche effectivement de satisfaire bien les intérêts des travailleurs, mais nous ne pouvons pas faire autrement parce que nous savons bien que ce système si on n’acceptait pas cela ça sera une impasse totale".



Younouss Mahadjir estime que les 15 % des AGS et la mise en place du comité paritaire est un premier pas gagné par les travailleurs. Toutefois, il est pessimiste quant à l’application des recommandations qui seront déposées par le comité.





"Déby a toujours été retissant. Il a même dit qu’il n’augmenterait pas un seul sou sur le salaire et qu’il allait même réduire le salaire, mais on l’a obligé d’une manière ou d’une autre. C’est plutôt la commission qui va maintenant essayer de fouiner dans les textes des finances, voir les salaires du personnel du service public et également dans les diplômes. Nous allons voir lorsque nous allons déposer nos résolutions et conclusions avec les recommandations. Est-ce qu’il va le faire appliquer?"



Après deux jours de travail, le comité paritaire pour l’assainissement des fichiers de la solde a suspendu ses activités suite à un malentendu entre les membres de l’équipe alors que le comité a 45 jours pour finaliser le travail.

La plate-forme syndicale menace de claquer la porte si le gouvernement ne règle pas la situation dans un délai d’une semaine.