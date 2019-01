L’élection des Sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs repoussée

L’élection des Sénateurs, initialement prévue le 06 mars interviendra le jeudi 14 mars 2019, annonce la centrale électorale congolaise.

De même, l’élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de province, initialement prévue le 18 mars 2019, est fixée à la date de mardi 26 mars 2019.

La Céni évoque dans son annonce "des contraintes légales, techniques et opérationnelles" qui ont poussé à la prolongation de cinq jours de la période de dépôt des candidatures pour ces scrutins.

La clôture de dépôt des candidatures initialement prévue le 30 janvier 2019 interviendra le lundi 04 février 2019, selon Jean-Pierre Kalamba, le rapporteur de la Céni.

Les résultats provisoires de chacun de ces scrutins le jour même.

Beni, Butembo et Yumbi

Pour les élections présidentielle, législatives nationales et locales reportées pour les régions de Beni, Butembo et Yumbi, la Céni indique avoir mis en place une équipe technique pour "examiner toutes les questions opérationnelles avec injonction de produire un calendrier qui doit fixer la tenue de ces scrutins au plus tard à la date du 31 mars 2019".

Les élections présidentielle, législatives nationales et locales n’ont pas pu avoir lieu le 30 décembre à Beni, Butembo et Yumbi en raison de l’épidémie d’Ebola et de l’insécurité.

La cour constitutionnelle a confirmé l'élection de Félix Tshiskedi à la présidentielle avec 38,57%.

Contesté par une partie de l'opposition, M. Tshisekedi a prêté serment et est devenu, à 55 ans, le cinquième président de la RDC.

Mais son rival, Martin Fayulu qui dénonce un "hold up" électoral s'est, pour sa part, autoproclamé chef d'Etat élu sur base des procès-verbaux qu'il détient et de ceux de l'Eglise catholique, selon laquelle les résultats proclamés ne reflètent pas la vérité des urnes.