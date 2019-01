Le représentant de l'ONU condamne une attaque "ignoble"

"Tôt ce matin, les Casques Bleus de la Minusma à Aguelhok ont repoussé une attaque complexe lancée par des assaillants arrivés à bord de nombreux véhicules armés", a indiqué la mission de l'ONU dans un communiqué.

"Les Casques Bleus ont neutralisé nombres d'ennemis et ont poursuivi les assaillants dans leur déroute. Le bilan provisoire fait état de huit casques bleus tombés sur le théâtre des combats et plusieurs autres blessés. Les blessés ont été évacués dans les hôpitaux de la Minusma", selon le texte.

"Cette attaque complexe et lâche illustre la détermination des terroristes à semer le chaos ; elle exige une réponse robuste, immédiate et concertée de toutes les forces pour anéantir le péril du terrorisme au Sahel", a déclaré M. Annadif, cité dans le communiqué.

Le représentant d'Antonio Guterres a "fermement condamné cette attaque ignoble et criminelle" et il présente ses condoléances aux familles des disparus, poursuit la Minusma, en soulignant que les attaques contre les Casques bleus pouvaient "constituer un crime de guerre".

M. Annadif a également promis que la Minusma "ne laissera pas impunie cette barbarie".

Le commandement de la force de la Minusma a pour sa part félicité les Casques bleus pour leur "action résolue et courageuse", qui a permis de "repousser les assaillants" et de les "pourchasser dans leur fuite", évoquant leur "bravoure" et saluant leur "riposte héroïque".

Avec AFP