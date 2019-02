Le Real Madrid stoppé net par Gérone à domicile (2-1)

Au stade Santiago-Bernabeu, le Real semblait maîtriser son match après l'ouverture du score signée Casemiro de la tête (25e). Mais les Madrilènes ont manqué d'efficacité et Gérone en a profité grâce à un penalty de Cristhian Stuani (65e) et une tête plongeante de Portu (75e). Pour ne rien arranger, le capitaine Sergio Ramos a été exclu après un deuxième carton jaune pour jeu dangereux (90e).

C'est un coup d'arrêt pour l'équipe de Santiago Solari: elle affichait la meilleure dynamique parmi les équipes de tête avant de flancher inexplicablement contre le modeste club catalan, qui n'avait plus gagné en Liga depuis fin novembre!

Au classement, le Real (3e, 45 pts) est doublé par l'Atlético Madrid (2e, 47 pts) et laisse le Barça (1er, 54 pts) reprendre neuf longueurs d'avance à dix jours d'un enchaînement de deux classicos, en Coupe du Roi le 27 février et en Liga le 2 mars.

Le plus rageant, pour la "Maison blanche", est d'avoir plutôt bien joué ce week-end alors que le Barça et l'Atlético ont gagné sans briller samedi, respectivement contre Valladolid (1-0) et le Rayo Vallecano (1-0).

"C'est dommage, nous avons perdu des points en route et nos rivaux directs ont gagné, donc nous perdons du terrain", a pesté Solari en conférence de presse.

- "Usure" -

A la décharge du Real, plusieurs titulaires manquaient à l'appel au coup d'envoi (Modric suspendu, Carvajal et Vinicius remplaçants). Et peut-être les joueurs madrilènes ont-ils accusé le coup physiquement après un rude enchaînement de matches et une victoire au forceps 2-1 contre l'Ajax Amsterdam mercredi en huitièmes de finale aller de Ligue des champions.

"Notre usure n'est pas que physique, elle est mentale, en terme de concentration. Evidemment, nous sortons d'un enchaînement de matches très rapprochés et très rudes. Nous l'avons surmonté mais peut-être que nous avons payé la note en terme d'énergie en seconde période", a analysé Solari.

Après la tête décroisée impeccable de Casemiro (25e), ce match aurait dû être rapidement plié par les Madrilènes, qui ont eu tout le loisir de prendre le large sans y parvenir.

Ainsi de Marco Asensio, buteur à Amsterdam mais moins inspiré dimanche (19e, 21e). Ou de Karim Benzema, dont les tentatives brûlantes n'ont pas fait mouche (31e, 41e, 52e).

- Le Real groggy -

A trop gâcher, le Real s'est exposé aux contres de Gérone, notamment sur le flanc du latéral brésilien Marcelo, décidément en méforme.

Troisième meilleur buteur de Liga avec 13 buts, Stuani a trouvé le poteau de la tête (64e) avant de transformer un penalty logique (65e) obtenu sur une main de Ramos, dont ce n'était définitivement pas la journée. En fonction de sa durée de suspension, le capitaine manquera au moins le déplacement à Levante le week-end prochain...

Le Real était groggy et Gérone en a profité: Portu a trouvé le poteau (70e) puis a donné l'avantage aux Catalans d'une tête plongeante après une série de cafouillages défensifs (75e).

Et les derniers assauts du Real, plus intenses qu'ordonnés, n'ont pas fait mouche à l'image de cette frappe de Vinicius qui a fui le cadre (80e) ou de cette tête à côté du gardien Thibaut Courtois qui était monté sur l'ultime corner du match.

La Liga semblait relancée le week-end dernier ? Elle reste hautement imprévisible ...