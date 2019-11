Le prochain CHAN Cameroun 2020 aura lieu en avril

La compétition, organisée par la Confédération africaine de football (CAF), constituera un tour de chauffe --et un test de la capacité de Yaoundé à héberger une compétition internationale-- avant la compétition reine du continent, la Coupe d'Afrique des nations (CAN), qui se jouera en 2021 au Cameroun. La CAF avait retiré à ce pays, au dernier moment en novembre 2018, l'organisation de l'édition 2019 de la CAN, au profit de l'Egypte, en raison de retards dans les travaux d'infrastructures.

"La 6e édition du championnat d'Afrique des Nations (CHAN) se tiendra au Cameroun du 4 au 25 avril 2020", a annoncé lundi le ministre Narcisse Mouelle Kombi, en installant les commissions d'organisation de la future compétition. Le tirage au sort de la phase finale aura lieu à Yaoundé en janvier.

M. Mouelle Kombi a exprimé à la CAF la "reconnaissance" de son pays pour le choix du Cameroun pour "abriter le CHAN-2020 et la CAN-2021".

La décision de retirer au Cameroun l'édition 2019 de la CAN avait déclenché une vive polémique dans le pays. La CAF avait mis en cause les retards dans la construction et la réhabilitation des stades devant accueillir la compétition.