La démonstration américaine au Mondial 2019 suscite la controverse

Le Nigeria s'est relancé mercredi lors de la deuxième journée des phases de groupe du Mondial féminin de football, en l'emportant face à la Corée du sud (2-0), qui peut elle quasiment dire adieu aux 8es de finale.

Malgré une domination dans la possession de balle et plusieurs occasions en leur faveur, les Sud-Coréennes ont finalement un peu "offert" la victoire à leurs adversaires. C'est en effet une des leurs, Do-Yeon Kim, qui a permis aux Nigérianes d'ouvrir le score en première période en marquant contre son camp (28e).

En deuxième période, la Corée du sud a cru le temps d'un instant avoir recollé au score, grâce à une frappe victorieuse de Geum-Min Lee. Mais le but a immédiatement été refusé pour cause de hors jeu (58e). Et ce sont bien les Nigérianes qui ont finalement réussi à asseoir leur emprise grâce à un très beau but d'Asisat Oshoala (75e).

Avec cette victoire, la meilleure nation africaine respire un peu mieux, malgré sa défaite inaugurale face à la Norvège (0-3). Avec trois points, elle peut encore espérer se qualifier pour les 8es de finale.

On ne peut guère en dire autant pour les Sud-Coréennes, qui avec deux défaites et zéro point, risquent fort de ne jamais voir le tour suivant.

Les deux leaders du groupe A, la France et la Norvège, doivent s'affronter ce mercredi soir (19H00 GMT) lors d'un match choc qui aura pour enjeu la première place du groupe.