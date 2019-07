La consommation locale pour booster l'économie nationale

Faire de la consommation locale un appui confortable pour l’économie nationale, c’est l’ambition du Togo. Une ambition partagée par des producteurs et transformateurs de produits locaux, qui misent sur la qualité pour attirer les consommateurs.

"Consommez produit togolais", était le slogan d’une campagne de promotion des produits made in Togo dans les années 80. Depuis 2010, les Togolais renouent timidement avec la consommation locale.

​"On peut dire qu’il y a une tendance pour consommer local, mais ça ne prend pas comme on le souhaite tout simplement parce que les consommateurs ne savent pas où trouver ces produits", explique Abra Ténu Lawani, promotrice du marché du paysan​.

Aujourd’hui, des points de vente de produits purement togolais se multiplient à la grande satisfaction des consommateurs.

"J’ai tendance à vouloir consommer de plus en plus local, pour soutenir les producteurs locaux", explique cette Togolaise. "Quand on consomme local, on a une meilleure possibilité de suivre la chaine de production de A à Z. Et là, on a une meilleure santé au final".

Consommer des produits locaux veut dire contribuer au développement de l’économie nationale, renchérit Boris Agbagla, responsable TPE dans une banque de la place.

"Il est important de consommer du local afin de développer l'économie togolaise", souligne-t-il.

Pour véritablement convaincre les Togolais à consommer des produits transformés localement, il faut que ces derniers répondent aux normes. C’est dans cette optique que la Haute autorité pour la qualité et l’environnement (HAUQE) a été créée.

"La HAUQE est chargée d’accompagner les acteurs locaux dans l’élaboration et la création de leurs produits", explique Méyébinesso Kouloum, membre du ministère du commerce.​ "Pour être compétitif, il faut respecter les normes, donc la HAUQE vise à accompagner nos producteurs et acteurs locaux afin d’avoir des produits compétitifs sur le marché national et international".

Pour faire de la consommation locale un des piliers du développement du Togo, des actions s’imposent, estime Abra Ténu Lawani. "On doit sensibiliser la population à consommer local et compter sur le gouvernement pour avoir des mécanismes plus forts, plus dynamiques, pour appuyer la transformation".

Avec une population estimée à 8 millions d’habitants, le Togo pourra compter sur les exportations pour soutenir son tissu industriel. Mais avant d’arriver à l’étape des exportations, il faut que la population soutienne les producteurs locaux qui proposent des produits compétitifs.