L'opposition sud-africaine conteste le confinement devant la justice

"Nous saisissons la justice pour mettre un terme à ce confinement strict qui met en pièces notre société et notre économie", a annoncé le chef de l'Alliance démocratique (DA), John Steenhuisen.

Les 57 millions de Sud-Africains vivent depuis sept semaines sous un confinement très strict destiné à contenir la pandémie de Covid-19, qui a à ce jour infecté plus de 12.000 personnes et en a tué 219 dans le pays.

Si elle a permis de ralentir la progression de la maladie, cette mesure a aussi mis l'économie du pays, déjà en récession, au ralenti et considérablement limité la liberté de mouvement de la population.

Le président Cyril Ramaphosa a allégé une première fois le confinement le 1er mai et envisage de l'assouplir une nouvelle fois à la fin du mois, sauf dans les grandes villes.

Dans sa plainte, la DA met particulièrement en cause la "rationalité" du couvre-feu nocturne, de l'interdiction du e-commerce et des limitations de la pratique sportive en vigueur et déplore plus généralement l'absence de contrôle du Parlement sur l'exécutif sous l'état d'urgence.

"Nous devons combattre (ces mesures) car elles mettent notre démocratie sur une pente dangereuse", a accusé M. Steenhuisen. "Sans contrôle, tous ces gens autoritaires et ivres de pouvoir sont libres de prendre des décisions irrationnelles qui détruisent des vies", a-t-il dit.

"On ne peut plus se permettre deux autres semaines de ce confinement dur qui détruit des milliers d'entreprises et des millions d'emplois", a-t-il insisté.

Dans un discours mercredi soir, M. Ramaphosa a reconnu que certaines des mesures de son gouvernement étaient "peu claires, contradictoires et mal expliquées" et promis de les "corriger".

Malgré un plan de soutien d'un montant exceptionnel de plus de 24 milliards d'euros, l'Afrique du Sud doit voir sa croissance reculer de -6% en 2020, selon les prévisions.