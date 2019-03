L'opposition béninoise en quête de solutions pour aller aux législatives

"La réforme du système partisan et du Code électoral doit être gelée et discutée dans un climat apaisé et consensuel après ces élections", a déclaré lors d'une conférence de presse M. Soglo, dénonçant l'adoption récente de "lois liberticides".

La Commission électorale nationale autonome (Cena) a annoncé mardi que seuls deux partis - membres de la mouvance présidentielle - avaient rempli les conditions requises par la nouvelle loi électorale pour pouvoir présenter des listes aux législatives, excluant de facto toute l'opposition béninoise.

Face au tollé déclenché dans le pays, le président Patrice Talon, qui a reçu mercredi les représentants de plusieurs partis politiques, a proposé de s'en remettre au Parlement pour "sortir de l'impasse".

Il a même laissé entendre qu'il n'excluait pas "une révision de la Constitution" pour permettre de revoir au besoin les lois électorales afin de faire participer l'opposition au scrutin.

Les principaux partis d'opposition comme Forces cauris pour le Bénin émergent (Fcbe) de l'ancien président Boni Yayi et l'Union sociale libérale (Usl) de l'homme d'affaires Sébastien Ajavon ont boycotté la réunion.

Ils réclament "l'abrogation de la charte des partis politiques et du Code électoral" adoptés l'an dernier par le parlement, ainsi que la mise en place d'un "nouveau calendrier électoral".

Le président Talon, élu en mars 2016 et accusé de dérive autoritaire, alors que plusieurs opposants ont fait l'objet de poursuites judiciaires ces derniers mois.

Plus de cinq millions d'électeurs béninois sont attendus aux urnes le 28 avril pour renouveler les 83 sièges de l'Assemblée nationale.