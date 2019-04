L'armée exige aux manifestants la levée des barrages aux abords de son QG L'armée au pouvoir au Soudan a exigé lundi la levée des barrages et points de contrôle établis par des manifestants sur les routes menant à son QG à Khartoum, devant lequel campent des milliers de personnes pour réclamer un gouvernement civil. Les manifestants, rassemblés à cet endroit depuis le 6 avril pour réclamer le départ du président Omar el-Béchir, exigent désormais la dissolution du Conseil militaire de transition. Ce Conseil a pris les commandes du pays après la destitution le 11 avril par l'armée de M. Béchir sous la pression de la rue, après quatre mois d'une contestation populaire inédite déclenchée par le triplement du prix du pain. "Les routes doivent être rouvertes immédiatement pour faciliter la circulation des trains et des autres moyens de transport dans la capitale et les autres Etats", a déclaré lundi le Conseil militaire dans un communiqué. L'armée souligne la nécessité d'assurer la circulation des "produits essentiels". Lire aussi : Soudan: Washington salue les premiers pas, dépêche une émissaire à Khartoum Le chef du Conseil, le général Abdel Fattah al-Burhane, avait déjà dimanche soir fait monter la pression sur les manifestants en "condamnant le blocage de routes et la fouille de personnes sans en avoir l'autorité". "Cela ne peut plus continuer, parce que la sécurité est de la responsabilité de l'Etat", avait-il ajouté. Mais sur place des manifestants demeuraient insensibles à ces injonctions. "Les check-points vont continuer de fonctionner comme avant", a déclaré à l'AFP une protestataire, Kawthar Hasaballah, 23 ans. Les manifestants doivent passer par plusieurs points de contrôle pour accéder aux abords du QG militaire, avec notamment une fouille corporelle et une vérification des sacs, a constaté l'AFP Les dirigeants de la contestation ont annoncé dimanche une suspension des discussions avec l'armée sur un transfert du pouvoir à des civils, et accusé le Conseil militaire d'être composé d'anciens éléments du régime de Béchir, qui a régné pendant trois décennies sur le Soudan. Voir plus













Sommets d'urgence mardi au Caire sur le Soudan et la Libye Deux sommets se tiendront mardi au Caire sous la houlette du chef de l'Etat égyptien Abdel Fattah al-Sissi, président en exercice de l'Union africaine (UA), et en présence de dirigeants du continent pour évoquer en urgence les crises au Soudan et en Libye. Selon un communiqué de la présidence égyptienne lundi, M. Sissi recevra ses homologues Idriss Déby (Tchad), Ismaïl Omar Guelleh (Djibouti), Paul Kagame (Rwanda), Denis Sassou-Nguesso (Congo), Mohamed Abdullahi Mohamed (Somalie) et Cyril Ramaphosa (Afrique du Sud) pour un sommet sur le Soudan. Un autre sommet sur la Libye réunira autour de M. Sissi, les présidents du Rwanda et d'Afrique du Sud ainsi que celui du Congo, M. Sassou-Nguesso, également président de la commission sur la Libye à l'UA, ainsi que le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki. Il s'agit des premières réunions de dirigeants africains de ce niveau sur le Soudan et la Libye. Des responsables éthiopien, sud-soudanais, ougandais, kényan et nigérian participeront aux discussions. Les dirigeants africains évoqueront "l'évolution de la situation au Soudan", où le mouvement de contestation se poursuit après la destitution par l'armée du président Omar el-Béchir, ainsi que les moyens d'"endiguer la crise" en Libye, où le maréchal Khalifa Haftar a lancé une offensive contre la capitale Tripoli, a précisé la présidence égyptienne. Le sommet sur le Soudan "a pour objectif de discuter (...) des moyens les plus appropriés pour faire face à l'évolution de la situation et de contribuer à la stabilité et à la paix", selon la même source. La réunion sur la Libye "abordera les moyens d'endiguer la crise actuelle et de relancer le processus politique ainsi que l'élimination du terrorisme", a-t-elle ajouté. Selon un communiqué de la présidence égyptienne lundi, les dirigeants évoqueront "l'évolution de la situation au Soudan", où le mouvement de contestation se poursuit après le renversement du président Omar el-Béchir, ainsi que les moyens d'"endiguer la crise" en Libye, secouée par l'offensive du maréchal Khalifa Haftar sur Tripoli.













Libération d'un leader de la société civile arrêté jeudi Le porte-parole d'une organisation de la société civile de Centrafrique, arrêté après que son ONG eut publié un communiqué appelant à marcher contre "la haute trahison" du chef de l'Etat, a été libéré, a rapporté lundi l'ONG. "Il a été libéré ce dimanche à 21h sur ordre du procureur général", a déclaré à l'AFP Auguste Sinclair Gbogbo, membre du Groupe de travail de la société civile sur la crise centrafricaine (GTSC). "Ils l'ont libéré dans la nuit et n'ont pas donné de raison", a-t-il ajouté. Paul-Crescent Beninga, porte-parole du GTSC et l'une des voix de la société civile banguissoise, avait été transféré à la police judiciaire (PJ) après son arrestation jeudi. Lire aussi : Le président centrafricain veut accélérer le désarmement des milices Il avait été "mis aux arrêts pour atteinte à la sûreté de l'Etat suite à la signature d'un communiqué le 10 avril", selon le procureur à l'AFP vendredi. Son organisation avait appelé à marcher le 15 pour "dire non à la haute trahison du chef de l'Etat", Faustin Archange Touadéra, après la nomination de "chefs rebelles mercenaires au sein de la haute administration" centrafricaine. Le GTSC dénonçait également la "prise en otage de la République" par les mêmes "rebelles mercenaires". Un accord de paix a été signé début février entre les 14 groupes armés opérant en Centrafrique et les autorités. Un nouveau gouvernement a été nommé après l'accord et, au terme de nouvelles négociations faisant suite à un mécontentement des groupes armés, l'équipe gouvernementale a de nouveau été remaniée fin mars. Dans la dernière équipe en place, de nombreux chefs ou représentants de groupes armés ont glané des postes ministériels ou de conseillers - sans toutefois être nommés aux portefeuilles régaliens. Dans son communiqué du 10 avril, le GTSC estimait qu'"Ali Darassa et Alkatim, respectivement mercenaires nigérien et tchadien, continuent de massacrer nos populations dans l'arrière-pays". Les deux hommes, chefs de guerre influents, ont été nommés conseillers militaires à la Primature. Malgré l'accord de paix, le huitième depuis le début de la crise en 2013, plusieurs affrontements ont eu lieu dans le pays depuis sa signature. Début avril, l'ONU a lancé une opération militaire d'envergure contre un groupe armé de l'ouest du pays. Riche en ressources naturelles, la Centrafrique est déchirée par la guerre, qui a forcé près d'un quart des 4,5 millions d'habitants à fuir leur domicile.













L'opposant ougandais Bobi Wine interpellé par la police Le chanteur et député d'opposition Bobi Wine, potentiel adversaire du président Yoweri Museveni à la présidentielle de 2021, a été interpellé lundi par la police, qui a utilisé du gaz lacrymogène contre ses partisans et le convoi qui l'emmenait vers le lieu d'un concert interdit par les autorités. "Il a été arrêté dans le quartier de Busabala, où il devait parler aux médias à propos de l'annulation de son concert par la police", a déclaré à l'AFP Barbie Itungo Kyagulanyi, l'épouse du chanteur. "Nous avons contacté ses avocats pour savoir où il est emmené". Reconnaissable à son béret rouge, Bobi Wine, Robert Kyagulanyi de son vrai nom, s'est affirmé depuis 2017 comme un ferme opposant au président Museveni, 74 ans et au pouvoir depuis 1986. Il a récemment indiqué envisager de se présenter à la présidentielle de 2021. Le porte-parole de la police ougandaise Fred Enanga n'a lui pas voulu confirmer une "arrestation", mais a indiqué que la police "l'a interpellé et l'a emmené en véhicule". Bobi Wine avait prévu de donner un concert lundi sur une plage privée du lac Victoria qui lui appartient. Mais les autorités ont décidé dimanche d'annuler le concert, évoquant des mesures de sécurité insuffisantes. Lundi, Bobi Wine a tenté de se rendre sur le lieu du concert, qui avait été bouclé par la police. Le porte-parole de la police Fred Enanga a assuré que malgré l'interdiction, "les organisateurs avaient été de l'avant et mobilisé des gens du côté de la plage". "C'est ce qui explique la présence policière dans la zone". Selon un journaliste de l'AFP présent sur place, la police et l'armée avaient été mobilisées. Ces dernières ont utilisé du gaz lacrymogène et des canons à eau contre quelques centaines de partisans du député présents autour d'un barrage des forces de l'ordre à proximité du lieu du concert prévu. La voiture de Bobi Wine a été immobilisée au niveau de ce barrage. Les forces de l'ordre ont ensuite encerclé la voiture, dont elles ont extrait de force le chanteur, selon la même source. Un des organisateurs du concert et partisan de Bobi Wine, Moses Mugwanya, présent sur place, a assuré que "tout le monde autour du véhicule suffoquait à cause du gaz lacrymogène". M. Mugwanya a affirmé qu'un autre député d'opposition, Francis Zake, ainsi que deux organisateurs ont été arrêtés lundi. - Trahison - Juste avant son interpellation, Bobi Wine avait indiqué sur son compte Twitter que la police tentait de pénétrer dans sa voiture. "Du gaz lacrymogène tiré, des gens battus, beaucoup arrêtés". Plus tard, un message signé "admin" a été publié sur le même compte, assurant que le député a été "violemment arrêté". Ces derniers mois, les autorités ont à plusieurs reprises empêché Bobi Wine, 37 ans, de se produire en public. En novembre, un de ses concerts avait toutefois été autorisé après que le chanteur se soit engagé à ne pas en faire un évènement à caractère politique. Le député d'opposition avait été arrêté et inculpé de trahison à la suite du caillassage du convoi de M. Museveni en marge d'une élection législative partielle à Arua (nord) le 14 août 2018. Dans les échauffourées qui avaient suivi ce jour-là à Arua, la police avait ouvert le feu et tué le chauffeur de Bobi Wine. Lors de sa détention provisoire en août 2018, Bobi Wine a affirmé avoir été battu et torturé par la police, ce que les autorités démentent. Une fois libéré, il s'était rendu trois semaines aux Etats-Unis pour des soins. L'arrestation et inculpation en août de Bobi Wine avaient entraîné des manifestations de protestation violemment réprimées par la police et l'armée. M. Museveni, ancien guérillero, est le seul président que la plupart des Ougandais connaissent, dans un pays où un habitant sur deux a moins de 16 ans. Et celui-ci s'accroche : la Constitution a été récemment modifiée pour supprimer la limite d'âge pour briguer la présidence, l'autorisant ainsi à se présenter pour un sixième mandat en 2021. L'album de Bobi Wine sorti au printemps 2018, "Kyarenga", signifie "c'en est trop" dans une langue de l'ouest du pays. Pour de nombreux observateurs, il s'agit d'un message caché à destination du président Museveni.













