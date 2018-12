L'année 2018 au Nigeria résumée

Le Nigeria qui organise des élections générales et présidentielle en février prochain. L’insécurité dans le Nord-Est et le conflit entre éleveurs peuls et agriculteurs ont retenu l’attention de beaucoup de Nigérians durant l’année 2018.



Selon la directrice de centre pour la Démocratie et le développement au Nigeria, Idayate Hassan, "la situation d’insécurité dans le pays était l’un des grands défis de notre pays durant 2018 parce que nous avions connu cinq crises actives, vous avez aussi les enlèvements à travers le pays, ensuite l’économie ne se porte pas aussi bien".





Plusieurs centaines milliers de personnes chassées de leurs villages vivent encore dans les centres de déplacés, résultats de ces affrontements.



Pour Emmanuel N’Wobigo, 2018 au Nigeria aura été une année de toutes les difficultés.

"2018 est une année très difficile pour beaucoup de Nigérians. 2018 est une année durant laquelle beaucoup de Nigérians ont perdu leur travail. Nous avons également une crise dans le secteur de l’énergie, il n’y a pas d’électricité dans le pays, plus 60 % du territoire est sans électricité".



"Un autre fait marquant de l’année 2018 au Nigeria est le passage du projet de loi 'Not too young to run' donnant la possibilité aux jeunes âgés de 30 ans de contester la présidence ce qui n’était pas le cas jusqu’ici", a confié Hamza Lawal à VOA Afrique.





Il dirige une ONG connue sous le nom de "Follow the money".



"L’autre évènement important en 2018 est le passage du projet de loi 'Not too young to run' et sa ratification par le président. Ce projet a pour la première fois uni les jeunes de toutes les tendances politiques du pays. Et pour la première fois nous avons vu qu’avec l’unité la voix des jeunes peut être entendue".



L’année 2018 au Nigeria était aussi une période préparatoire pour les élections de 2019 pour la commission électorale nationale indépendante.



La tenue de ces élections, mais surtout crédibles qui domine les attentes des Nigérians pour l’année 2019.

"En février 2019, nous allons à l'élection présidentielle au-delà de celui qui va gagner ou perdre, le plus important est le message autour de la paix, la question est de savoir si le vainqueur ou le perdant va accepter la défaite".





"Il faut la personne qui sera élu travaille selon le programme de développement du parti que chacun d’entre eux vend présentement aux Nigérians".



Les regards sont désormais tournés vers l’année 2019 qui verra l’élection d’un nouveau président ou la réélection de Muhammadu Buhari pour relever les multiples défis socio-économiques de ce pays le plus peuplé d’Afrique.