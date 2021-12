L'ancienne présidente sud-coréenne Park Geun-hye sera graciée

Le bilan du typhon le plus violent qui a frappé les Philippines cette année s'est alourdi à 375 morts. Plus de 50 personnes sont toujours portées disparues et plusieurs provinces du centre du pays sont aux prises avec des communications coupées et des pannes d'électricité.

Les survivants réclament de la nourriture et de l'eau, ont indiqué des responsables lundi.

Dans sa phase la plus forte, le typhon Rai a soufflé des vents soutenus de 195 kilomètres par heure avec des rafales allant jusqu'à 270 km/h avant de s'abattre sur la mer de Chine méridionale vendredi.



Selon les autorités, 56 personnes sont portées disparues et 500 ont été blessées, selon la police nationale. Le bilan pourrait encore s'alourdir car plusieurs villes et villages sont restés hors d'atteinte en raison de communications coupées et de pannes de courant, bien que des efforts massifs de nettoyage et de réparation soient en cours.

Le gouverneur Arlene Bag-ao des îles Dinagat, parmi les provinces du sud-est les plus touchées par le typhon, a déclaré que la férocité de Rai sur sa province insulaire de plus de 130 000 habitants était pire que celle du typhon Haiyan, l'un des typhons les plus puissants et les plus meurtriers jamais enregistrés, qui aait dévasté le centre des Philippines en novembre 2013 sans toutefois faire de victimes à Dinagat.

Dinagat et plusieurs autres provinces touchées par le typhon sont restées privées d'électricité et de communications et de nombreux habitants avaient besoin de matériaux de construction, de nourriture et d'eau.

M. Bag-ao et d'autres responsables provinciaux se sont rendus dans les régions voisines où il y avait des signaux de téléphonie mobile pour chercher de l'aide et coordonner les efforts de reconstruction avec le gouvernement national.

Plus de 700 000 personnes ont été frappées par le typhon dans les provinces insulaires centrales, dont plus de 400 000 ont dû être déplacées vers des abris d'urgence.

Des milliers d'habitants ont été secourus de villages inondés, notamment dans la ville de Loboc, dans la province de Bohol, durement touchée, où les habitants étaient coincés sur les toits et dans les arbres où ils étaient allés pour échapper à la montée des eaux.

Des navires des garde-côtes ont transporté 29 touristes américains, britanniques, canadiens, suisses, russes, chinois et autres qui étaient bloqués sur l'île de Siargao, une destination de surf populaire qui a été dévastée par le typhon, ont indiqué des responsables.

Les équipes de secours s'efforcent de rétablir l'électricité dans 227 villes et villages, ont indiqué les autorités.

Le courant n'a été rétabli que dans 21 zones jusqu'à présent. Les connexions de téléphonie mobile ont été interrompues par le typhon dans plus de 130 villes et villages, mais au moins 106 avaient été rétablies lundi, selon les autorités. Deux aéroports locaux sont restés fermés, sauf pour les vols d'urgence, mais la plupart des autres ont rouvert, a indiqué l'agence de l'aviation civile.