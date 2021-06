Démission du chef de l'armée de l'Air de Corée du Sud après un scandale sexuel

Le Parti communiste chinois (PCC) a déclaré lundi qu'il allait désormais permettre à chaque couple d'avoir trois enfants au lieu de deux, dans l'espoir de ralentir le vieillissement rapide de sa population.

La limite des naissances remonte à 1980. Il s'agissait à l'époque de limiter la croissance démographique.

Mais au fil des décennies, le nombre de personnes en âge de travailler a considérablement diminué en Chine alors que la proportion de personnes âgées de plus de 65 ans augmente.

Les autorités chinoises prennent conscience du problème au fil du temps. En 2015, le gouvernement permet aux couples d'avoir deux enfants au lieu d'un seul. Malgré cette ouverture, le nombre total de naissances a encore baissé, ce qui conduit à la décision annoncée lundi.

Réluctance chez les couples

Les couples disent être découragés par les coûts élevés de l'éducation d'un enfant, les perturbations de leur emploi et la nécessité de s'occuper de parents âgés.

Dans des commentaires vus sur les réseaux sociaux lundi, les Chinois se plaignent que changer simplement le nombre d'enfants autorisés sans rien faire pour les aider sur le plan économique sera voué à l'échec.

En particulier, les jeunes parents se lamentent des factures médicales, de faibles revenus et des horaires de travail éreintants connus sous le nom populaire de "996", ou 9 heures à 21 heures six jours par semaine.

"Chaque étape du problème n'a pas été résolue", indique un message sur le service de blog populaire Sina Weibo signé Tchaïkovski. "Qui va élever le bébé ? Avez-vous le temps ? Je sors tôt et je rentre tard. Les enfants ne savent pas à quoi ressemblent leurs parents."

L'âge de la retraite repoussé

Les dirigeants ont également convenu que la Chine devait relever l'âge de la retraite afin de maintenir davantage de personnes dans la population active et d'améliorer les services de retraite et de santé pour les personnes âgées, a indiqué Xinhua.

On s'attendait déjà à ce que la population chinoise de 1,4 milliard d'habitants atteigne son maximum à la fin de cette décennie et commence à décliner. Les données du recensement publiées le 11 mai suggèrent que cela se produit plus rapidement que prévu.

La part des personnes en âge de travailler, soit 15 à 59 ans, est tombée à 63,3 % l'année dernière, contre 70,1 % dix ans plus tôt. Le groupe des 65 ans et plus est passé de 8,9 % à 13,5 %.

Ainsi, les dirigeants du PCC présents à la réunion de lundi ont convenu qu'il était "nécessaire de mettre en œuvre de manière régulière le report progressif de l'âge légal de la retraite", lit-on dans Xinhua.

A l'heure actuelle, l'âge de la retraite est de 60 ans pour les hommes, 55 ans pour les femmes employées de bureau et 50 ans pour les ouvrières. Les officiels n'ont pas donné de détails sur le nouveau barème des retraites.